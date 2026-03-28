Nicaragua destituye a su embajadora en Cuba tras apenas 50 días en el cargo

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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo destituyó a Daysi Ivette Torres Bosques como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Nicaragua ante Cuba, donde apenas llevaba 50 días en funciones.

La remoción quedó formalizada mediante el Acuerdo Presidencial número 42-2026, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, que ordenó "dejar sin efecto el nombramiento de la Compañera Daysi Ivette Torres Bosques, en el cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República de Cuba, contenido en el Acuerdo Presidencial No.21-2026 de fecha tres de febrero de dos mil veintiséis", según La Prensa.

Aunque la orden fue emitida el martes 24 de marzo, no se hizo pública hasta ayer. El régimen no ofreció razones oficiales para la destitución.

Torres Bosques había sido nombrada el 3 de febrero y estaba a días de cumplir dos meses en el cargo, el próximo 3 de abril.

Antes de llegar a La Habana, se desempeñó como embajadora de Nicaragua en Venezuela desde marzo de 2023 hasta el 28 de enero de 2026, cuando también fue destituida de ese cargo.

Apenas seis días después, el régimen la trasladó a Cuba. El medio nicaragüense Nicaragua Investiga tituló en su momento: "Daysi Torres es enviada de un caos a otro".

No es un caso aislado. A lo largo de los años, el régimen de Ortega ha nombrado y destituido al menos siete embajadores en Cuba, entre ellos Sidhartha Marín Aráuz, quien duró apenas 11 días en el cargo.

La destitución ocurre en un momento de creciente debilitamiento del eje Ortega-Maduro-Castro. El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron al dictador venezolano Nicolás Maduro en Caracas durante la "Operación Resolución Absoluta". Maduro enfrenta cargos federales de narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que habrá un acuerdo o haremos lo que tengamos que hacer con respecto a Cuba, mientras el senador Marco Rubio declaró que el sistema de gobierno de Cuba tiene que cambiar.