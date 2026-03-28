Nicaragua destituye a su embajadora en Cuba tras apenas 50 días en el cargo

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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo destituyó a Daysi Ivette Torres Bosques como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Nicaragua ante Cuba, donde apenas llevaba 50 días en funciones.
La remoción quedó formalizada mediante el Acuerdo Presidencial número 42-2026, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, que ordenó "dejar sin efecto el nombramiento de la Compañera Daysi Ivette Torres Bosques, en el cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República de Cuba, contenido en el Acuerdo Presidencial No.21-2026 de fecha tres de febrero de dos mil veintiséis", según La Prensa.
Aunque la orden fue emitida el martes 24 de marzo, no se hizo pública hasta ayer. El régimen no ofreció razones oficiales para la destitución.
Torres Bosques había sido nombrada el 3 de febrero y estaba a días de cumplir dos meses en el cargo, el próximo 3 de abril.
Antes de llegar a La Habana, se desempeñó como embajadora de Nicaragua en Venezuela desde marzo de 2023 hasta el 28 de enero de 2026, cuando también fue destituida de ese cargo.
Apenas seis días después, el régimen la trasladó a Cuba. El medio nicaragüense Nicaragua Investiga tituló en su momento: "Daysi Torres es enviada de un caos a otro".
No es un caso aislado. A lo largo de los años, el régimen de Ortega ha nombrado y destituido al menos siete embajadores en Cuba, entre ellos Sidhartha Marín Aráuz, quien duró apenas 11 días en el cargo.
La destitución ocurre en un momento de creciente debilitamiento del eje Ortega-Maduro-Castro. El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron al dictador venezolano Nicolás Maduro en Caracas durante la "Operación Resolución Absoluta". Maduro enfrenta cargos federales de narcoterrorismo y tráfico de cocaína.
En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que habrá un acuerdo o haremos lo que tengamos que hacer con respecto a Cuba, mientras el senador Marco Rubio declaró que el sistema de gobierno de Cuba tiene que cambiar.
Preguntas Frecuentes sobre la Destitución de la Embajadora de Nicaragua en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue destituida Daysi Ivette Torres Bosques como embajadora de Nicaragua en Cuba?
No se han ofrecido razones oficiales para la destitución de Daysi Ivette Torres Bosques como embajadora de Nicaragua en Cuba. Su remoción fue formalizada mediante el Acuerdo Presidencial número 42-2026, pero el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha explicado públicamente las causas de su destitución.
¿Cuál es el contexto político actual entre Nicaragua y Cuba?
El contexto político entre Nicaragua y Cuba es tenso, en parte debido a la creciente presión internacional sobre regímenes autoritarios en América Latina, incluida la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y las sanciones de Estados Unidos hacia Nicaragua. El debilitamiento del eje Ortega-Maduro-Castro ha llevado a una situación política incierta y a cambios diplomáticos como la destitución de embajadores.
¿Cómo afecta la destitución de embajadores a las relaciones entre Nicaragua y Cuba?
La destitución de embajadores puede ser un indicativo de tensiones diplomáticas o cambios en las relaciones bilaterales. Aunque no se han dado explicaciones oficiales, estos cambios suelen reflejar ajustes en las políticas exteriores de los países involucrados, especialmente en un contexto de creciente presión internacional sobre regímenes autoritarios en la región.
¿Qué impacto tiene la política de Estados Unidos en la situación diplomática entre Nicaragua y Cuba?
La política de Estados Unidos tiene un impacto significativo en la situación diplomática entre Nicaragua y Cuba. Estados Unidos ha aumentado la presión sobre regímenes autoritarios en América Latina, lo que ha llevado a sanciones y medidas que afectan las relaciones diplomáticas en la región. La captura de Nicolás Maduro y las declaraciones del presidente Trump sobre Cuba son ejemplos de esta influencia.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.