Fiscalía investiga asesinato de menor de edad en La Habana: Imputado en prisión provisional

Vídeos relacionados:
La Fiscalía Provincial de La Habana informó hoy que investiga un delito de asesinato ocurrido el pasado sábado 21 de marzo en el Reparto Guiteras (conocido como Bahía), municipio Habana del Este, cuya víctima es una persona menor de edad.
La nota oficial, publicada este sábado por la Fiscalía General de la República, señala que el proceso penal está radicado por los órganos del Ministerio del Interior y que el organismo ejerce control directo sobre la investigación.
“Al amparo de lo dispuesto en la Ley del Proceso Penal, la Fiscalía aseguró con la medida cautelar de prisión provisional al imputado, ciudadano cubano, desvinculado laboralmente al momento de los hechos. Se practican diligencias de instrucción para la aportación de los medios de prueba”, se lee en la nota, que no aporta mayores detalles sobre el suceso.
“Con respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía ejercerá la acción penal pública ante el Tribunal, para su juzgamiento, con solicitud de sanciones severas en correspondencia con la gravedad de los hechos y las circunstancias en que ocurrieron, sobre lo cual informará con oportunidad”, agrega.
Esta semana, medios independientes denunciaron el asesinato de Gabriela Herrera Rodríguez, una niña de siete años. Organizaciones que monitorean la violencia de género en Cuba clasificaron el caso como feminicidio infantil.
El crimen ocurrió el mismo 21 de marzo en el Reparto Chibás, municipio de Guanabacoa, La Habana.
“Al caer la tarde del 21 de marzo, Gabriela salió de su casa en el Reparto Chibás y no regresó. Su madre organizó, junto a familiares y vecinos, una búsqueda en la zona. Ya entrada la noche, el cuerpo de la niña fue hallado en las inmediaciones del barrio, en un área cercana a la vivienda del presunto agresor. Presentaba signos de extrema violencia y posibles indicios de otras agresiones. El presunto responsable, un vecino del mismo barrio, fue detenido en Guanabacoa tras el hallazgo”, relató el medio independiente Alas Tensas.
CiberCuba no ha podido confirmar si se trata del mismo caso.
Apenas días antes, Katherine Cruz Aguilera, de 14 años, fue asesinada en La Tunas.
El contexto de inseguridad pública en el país es alarmante. Reportes independientes documentan 1,319 delitos en Cuba, cifra que quintuplica los registros de años anteriores, evidenciando el grave deterioro del orden público en la isla.
Preguntas Frecuentes sobre el Asesinato de Menor de Edad en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Qué sucedió en el caso del asesinato de la menor en La Habana?
Gabriela Herrera Rodríguez, una niña de siete años, fue asesinada el 21 de marzo en el Reparto Chibás, municipio de Guanabacoa, La Habana. Su cuerpo fue hallado con signos de extrema violencia y posibles indicios de otras agresiones en las inmediaciones del barrio donde vivía el presunto agresor.
¿Quién es el principal sospechoso del asesinato de Gabriela?
El principal sospechoso es un vecino del mismo barrio donde vivía Gabriela, quien fue detenido en Guanabacoa tras el hallazgo del cuerpo de la niña. La Fiscalía Provincial de La Habana ha impuesto una medida cautelar de prisión provisional al imputado.
¿Por qué se clasifica el caso como feminicidio infantil?
El caso se clasifica como feminicidio infantil porque Gabriela fue asesinada en un contexto de violencia machista, abuso y vulnerabilidad extrema. La desaparición previa, la desesperada búsqueda de su familia y las circunstancias del hallazgo de su cuerpo son elementos típicos de este tipo de crimen.
¿Cuál es la situación de la violencia de género en Cuba actualmente?
La violencia de género en Cuba es alarmante, con 1,319 delitos documentados en el país, lo que quintuplica las cifras de años anteriores. La falta de políticas efectivas de prevención y protección, junto con la desprotección institucional, agravan la situación de vulnerabilidad, especialmente entre mujeres y niños.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.