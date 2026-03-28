Fiscalía investiga asesinato de menor de edad en La Habana: Imputado en prisión provisional

Vídeos relacionados:

La Fiscalía Provincial de La Habana informó hoy que investiga un delito de asesinato ocurrido el pasado sábado 21 de marzo en el Reparto Guiteras (conocido como Bahía), municipio Habana del Este, cuya víctima es una persona menor de edad.

La nota oficial, publicada este sábado por la Fiscalía General de la República, señala que el proceso penal está radicado por los órganos del Ministerio del Interior y que el organismo ejerce control directo sobre la investigación.

“Al amparo de lo dispuesto en la Ley del Proceso Penal, la Fiscalía aseguró con la medida cautelar de prisión provisional al imputado, ciudadano cubano, desvinculado laboralmente al momento de los hechos. Se practican diligencias de instrucción para la aportación de los medios de prueba”, se lee en la nota, que no aporta mayores detalles sobre el suceso.

“Con respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía ejercerá la acción penal pública ante el Tribunal, para su juzgamiento, con solicitud de sanciones severas en correspondencia con la gravedad de los hechos y las circunstancias en que ocurrieron, sobre lo cual informará con oportunidad”, agrega.

Esta semana, medios independientes denunciaron el asesinato de Gabriela Herrera Rodríguez, una niña de siete años. Organizaciones que monitorean la violencia de género en Cuba clasificaron el caso como feminicidio infantil.

El crimen ocurrió el mismo 21 de marzo en el Reparto Chibás, municipio de Guanabacoa, La Habana.

“Al caer la tarde del 21 de marzo, Gabriela salió de su casa en el Reparto Chibás y no regresó. Su madre organizó, junto a familiares y vecinos, una búsqueda en la zona. Ya entrada la noche, el cuerpo de la niña fue hallado en las inmediaciones del barrio, en un área cercana a la vivienda del presunto agresor. Presentaba signos de extrema violencia y posibles indicios de otras agresiones. El presunto responsable, un vecino del mismo barrio, fue detenido en Guanabacoa tras el hallazgo”, relató el medio independiente Alas Tensas.

CiberCuba no ha podido confirmar si se trata del mismo caso.

Apenas días antes, Katherine Cruz Aguilera, de 14 años, fue asesinada en La Tunas.

El contexto de inseguridad pública en el país es alarmante. Reportes independientes documentan 1,319 delitos en Cuba, cifra que quintuplica los registros de años anteriores, evidenciando el grave deterioro del orden público en la isla.