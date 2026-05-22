Piloto cubano acusado con Raúl Castro y preso en EE.UU. se declaró culpable de fraude migratorio y será condenado el 28 de mayo

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Luis Raúl González-Pardo, expiloto de la Fuerza Aérea cubana que está bajo custodia estadounidense y acabs de ser incluido en la acusación federal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, se declaró culpable en enero de cargos de fraude migratorio y será condenado el 28 de mayo en un tribunal federal de Jacksonville, Florida, informó The New York Times.

González-Pardo, teniente coronel retirado de 65 años, está en prisión desde noviembre pasado por mentir a las autoridades migratorias de EE.UU.

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida lo acusa de fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos, y de hacer una declaración falsa a una agencia federal, cargos por lo que podría pasar hasta 15 años en prisión.

La sentencia por estos delitos está programada para el próximo jueves en Jacksonville.

En Cuba, González-Pardo sirvió en la Fuerza Aérea y de Defensa Antiaérea Revolucionaria Cubana durante casi 30 años, de 1980 a 2009, alcanzando el grado de teniente coronel.

Tras su retiro militar, ocupó el cargo de Segundo Jefe de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde operan los vuelos hacia y desde Estados Unidos y que es altamente vigilada por la Seguridad del Estado.

El expiloto ingresó a Estados Unidos por primera vez en mayo de 2017 sin declarar su historial militar, y regresó en abril de 2024 mediante el programa de parole humanitario de la administración Biden.

En abril de 2025 presentó ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) el formulario I-485 para solicitar la residencia permanente a través de la Ley de Ajuste Cubano, negando en el documento haber recibido entrenamiento militar, servir en una unidad del ejército o haber participado en grupos que usaran armas.

El FBI lo arrestó a inicios de noviembre pasado.

La Fiscal General Pamela Bondi fue contundente al valorar su caso: "El pasado de este hombre como piloto militar de larga data para el malvado régimen de Castro, que ha causado un sufrimiento incalculable al pueblo cubano, debería haber estado al frente y al centro de su expediente de inmigración".

El miércoles, González-Pardo fue incluido en una acusación sustitutiva junto a Raúl Castro y otros cuatro militares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Bárzaga y Raúl Simanca Cárdenas. Todos enfrentan cargos de conspiración para asesinar a nacionales estadounidenses y cuatro cargos de asesinato.

Según el acta, él pilotó el MiG-29A 911 en la persecución de la avioneta de José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, pero no logró derribarla porque el avión ya se aproximaba al espacio aéreo estadounidense. No se le atribuye haber disparado los misiles.

Fue el activista Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, quien lo identificó tras estudiar un informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de 1996 con transcripciones de radio entre los pilotos MiG y su base.

"Él estaba en uno de esos MiG aquel día. Y es el único que está aquí al que tenemos acceso que puede decirte quién participó", declaró Domínguez al diario The New York Times.

"Fue un proceso. Hizo falta mucha paciencia", añadió el investigador, quien compartió la información con autoridades federales y congresistas.

González-Pardo es el único de los seis acusados que se encuentra bajo custodia estadounidense, lo que lo convierte en un testigo potencial clave en un eventual juicio. Si es declarado culpable en la nueva acusación, podría enfrentar cadena perpetua.