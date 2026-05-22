Así descubrieron al expiloto cubano preso en EE.UU. por fraude migratorio y acusado de asesinato junto a Raúl Castro

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El expiloto cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, preso en Estados Unidos desde noviembre por fraude migratorio, es uno de los cinco militares acusados junto a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

González-Pardo, de 65 años, enfrenta ahora otros cargos: los de asesinato y conspiración, tras ser identificado como el piloto que estaba en la cabina del MiG-29A 911 durante la persecución de la avioneta de José Basulto.

Ello ha sido posible gracias a Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, quien le siguió el rastro durante años y logró desenmascarar el alias secreto del acusado: el "Código 22".

"En la aviación se usan códigos en la radio para no saber quién es quién, entonces él era el código número 22. Aunque él cometió errores y muchas veces, dos veces o tres, dijo el nombre del piloto en lugar del indicativo, es como se dice en Cuba", explicó a Telemundo 51.

Domínguez analizó las grabaciones de aquel día, comprobó el vínculo de González-Pardo con las fuerzas armadas del régimen y precisó su papel en el ataque que causó la muerte de los miembros de Hermanos al Rescate.

"Él participó en el segundo grupo de aeronaves que despegaron ese día. Fueron dos parejas y fue parte de la segunda pareja. Él iba junto con dos pilotos más", reveló Domínguez.

El "Código 22" es una pieza fundamental en el proceso que el Departamento de Justicia de EE.UU. ha iniciado contra Raúl Castro.

"Él tiene toda la información de lo que pasó ese día. Él sabe quién estaba en la torre de control, quién dio las órdenes desde la base aérea de San Antonio de los Baños. No hay más nadie aquí que tenga ese tipo de información", subrayó Domínguez.

González-Pardo llegó a Estados Unidos el 19 de abril de 2024 con un parole humanitario, intentando pasar desapercibido como civil.

En su solicitud de residencia permanente negó tener un historial militar, a pesar de haber llegado a ser teniente coronel de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba (DAAFAR).

Por ello, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida lo arrestó y lo acusa de fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos, y de hacer una declaración falsa a una agencia federal, cargos por lo que podría pasar hasta 15 años en prisión.

El expiloto militar cubano Orestes Lorenzo, quien desertó de Cuba en 1991, reveló a Telemundo 51 que confrontó a González-Pardo en 2017 y le exigió que los responsables del derribo pagaran por el crimen. En respuesta, González-Pardo alegó el pretexto de que los pilotos "solamente cumplían órdenes".

Sin embargo, tal como señala el think tank "Cuba Siglo 21", "la comunidad internacional no reconoce la llamada 'obediencia debida' a mandos superiores como justificación para cometer asesinatos a mansalva, premeditados y con alevosía".

El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate "no fueron acciones de guerra, sino homicidios planificados", pues "salieron ese día dispuestos a matar", y constituye un crimen de lesa humanidad que no caduca.

La acusación sustitutiva contra Raúl Castro y los cinco militares -entre los que se encuentra González-Pardo- incluye cargos de conspiración para matar a nacionales estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos cargos por destrucción de aeronaves.

La imputación se apoya en una grabación de audio en la que Castro habría ordenado: "Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades".