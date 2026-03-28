Vecinos de Bolondrón, en Matanzas, sobreviven recogiendo agua de un salidero convertido en “pozo”

La fuga de agua se ha transformado en una especie de “pozo” comunitario (imágenes mejoradas con IA)

Vecinos del poblado de Bolondrón, en Matanzas, han comenzado a recoger agua directamente de un salidero en plena calle, convertido en una improvisada fuente de abastecimiento ante la escasez del recurso.

Un video difundido por el periodista Mario J. Pentón muestra a mujeres y hombres llenando cubos y recipientes en medio de una calle deteriorada, mientras algunos vecinos denuncian en voz alta la situación.

En el material audiovisual se escucha a un residente lamentar las condiciones del lugar y señalar que nadie acude a resolver el desperfecto.

La fuga de agua se ha transformado en una especie de “pozo” comunitario al que acuden los habitantes del barrio para obtener el líquido imprescindible para la vida diaria, debido a que el suministro regular no llega a sus viviendas.

La publicación generó numerosas reacciones de usuarios en redes sociales, muchos de ellos residentes o antiguos habitantes de la zona.

Algunos confirmaron que la escasez de agua se extiende por meses. Una usuaria aseguró que lleva seis meses comprando agua porque el servicio no llega a su casa debido a los múltiples salideros existentes en la red.

Otros comentarios describieron un panorama más amplio de precariedad en el municipio de Pedro Betancourt, al que pertenece Bolondrón, con interrupciones del servicio eléctrico, fallas en los sistemas de bombeo y cierre de instituciones como círculos infantiles por falta de agua.

El episodio se produce en medio de una crisis generalizada del abastecimiento de agua en la provincia de Matanzas.

Las propias autoridades han reconocido que las afectaciones alcanzan a todos los municipios, con sistemas de bombeo que funcionan de manera intermitente debido a los apagones y a fallas técnicas acumuladas en la infraestructura hidráulica.

Según el director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en el territorio, los campos de pozos que abastecen la ciudad solo logran operar durante breves periodos cuando existe electricidad disponible, lo que obliga a priorizar determinados servicios mientras amplias zonas permanecen sin suministro.

La situación se agrava por averías que llevan meses sin solución en varios sistemas hidráulicos y por la limitada capacidad de los equipos que funcionan con paneles solares.

Como alternativa, el suministro mediante pipas se mantiene en algunas localidades, aunque las propias autoridades reconocen que resulta insuficiente frente a la magnitud de la demanda.

Ante la prolongada crisis, en diferentes barrios de Matanzas los residentes han comenzado a excavar pozos en patios, aceras e incluso dentro de sus viviendas para intentar garantizar el acceso al agua.

En algunos casos las perforaciones alcanzan varios metros de profundidad y su costo puede superar los 200 dólares, una cifra inaccesible para muchas familias.