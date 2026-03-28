El bastión estudiantil y la saga “silviófila” de los AKM: universitarios cubanos en propaganda de combate

La “saga” de los fusiles AKM, popularizada recientemente por el cantautor Silvio Rodríguez, continúa. A él, el Minfar le otorgó una réplica del arma y un fusil de combate real, en lo que posiblemente haya trascendido como uno de los episodios más satirizados de las redes sociales cubanas en los últimos tiempos.
Ahora el Minfar y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) unen empeños y creatividad durante el “Bastión universitario” para confeccionar videos en los que se ve a los jóvenes portando estas añejas armas soviéticas y recitando a la cámara —vista al frente, puño erguido— consignas sobre su preparación combativa.
“Los jóvenes de la FEU de Cuba ratificaron una vez más el compromiso de las nuevas generaciones con la defensa de la Patria, reafirmando la continuidad histórica de la obra revolucionaria”, reza la nota del Minfar que introduce uno de los clips.
Verbos como reafirmar, ratificar, refrendar acompañados de la palabra “compromiso” suelen integrar la sintaxis propagandística oficial de las instituciones y medios de prensa en la isla, aunque muchas veces no haya demasiada congruencia entre lo que se ratifica, el compromiso y la aspiración real del ratificante, convocado bajo disímiles pulsiones —llamados, listas, convocatorias, amenazas laborales— a mostrar su plena “disposición combativa” frente “al enemigo”.
“Los jóvenes cubanos, comprometidos con la defensa de la patria, […] nuestro primer deber es la trinchera, con nuestro fusil, y aquí estamos y estaremos. Y como Silvio también aquí tenemos nuestra AKM lista para el combate”, comenta la estudiante que protagoniza uno de los audiovisuales. A continuación, enfatiza el deber de “defender las conquistas de la revolución”.
Los cientos de comentarios en Facebook no se hicieron esperar. “¿Cuáles conquistas? Dime una y nunca más comento”, ironizó un forista; en tanto otro usuario encajó: “Qué bueno, ya son tres registrados: Silvio, la italiana que pidió la AKM, y ahora usted”.
No faltaron las alusiones a la emigración, deseo y realidad de gran parte de la masa juvenil de la Isla, que ha integrado una diáspora de cientos de miles hacia los más impensables sitios del planeta; desde la Siberia rusa a la Patagonia argentina.
Igualmente, algunos cibernautas comentaron a que, si llegara el caso de una agresión militar norteamericana, dado el aumento de las alusiones bélicas de la administración de Donald Trump, los jóvenes servirían de carne de cañón del régimen cubano, mientras los jefes y grandes figuras vinculadas al gobierno pondrían su cuerpo y el de sus familiares a salvo.
“Y Sandro tomando cristach”, bromeó un usuario, en referencia la vida de privilegios de Sandro Castro, el nieto de Fidel, que ha sido noticia recientemente, aparte de por sus habituales extravagancias, por lanzar una indirecta a Silvio Rodríguez, al decir que existía en Cuba un "dinosaurio" con AK47.
Mientras estos alumnos, posiblemente dirigentes de alguna estructura de la FEU, “ratifican” que “la defensa de la Revolución es la tarea de orden de la juventud cubana”, según afirma otro estudiante, padres de jóvenes que han muerto durante el Servicio Militar Obligatorio en la Isla reclaman justicia para sus hijos y abolición de dicha instancia armada.
El Minfar no ha respondido públicamente al respecto. La producción de audiovisuales parece absorber todo su tiempo.
Preguntas frecuentes sobre la propaganda de combate y el uso de fusiles AKM en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el régimen cubano entregó un fusil AKM a Silvio Rodríguez?
La entrega del fusil AKM a Silvio Rodríguez es utilizada por el régimen cubano como un símbolo de resistencia y propaganda política frente a las amenazas externas, en particular de Estados Unidos. Este gesto se enmarca en la doctrina de la "Guerra de todo el pueblo", que busca mostrar un frente unido en defensa de la soberanía nacional, aunque en la práctica también sirve para reforzar la narrativa oficialista y desviar la atención de las crisis internas que afronta el país.
¿Cuál es el objetivo del "Bastión universitario" en Cuba?
El "Bastión universitario" es un ejercicio de propaganda y entrenamiento militar que involucra a estudiantes universitarios cubanos en prácticas de combate y defensa. Su objetivo es reforzar el compromiso de las nuevas generaciones con la defensa de la patria y la continuidad de la revolución, aunque también ha sido criticado por su carácter obligatorio y el uso de jóvenes como parte del aparato propagandístico del régimen.
¿Qué críticas se han dirigido al régimen cubano por su retórica militarista?
Las críticas al régimen cubano por su retórica militarista se centran en el contraste entre el discurso oficial y la realidad económica y social del país. Muchos señalan que mientras se promueve un discurso de preparación para la guerra, la población enfrenta una severa crisis económica, con escasez de alimentos, apagones y falta de servicios básicos. Además, se critica que este enfoque ignora las necesidades reales y los derechos de los ciudadanos cubanos.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante las actividades de propaganda militar?
La población cubana ha reaccionado con escepticismo y críticas a las actividades de propaganda militar promovidas por el régimen. En redes sociales y otros foros, muchos cubanos cuestionan el uso de jóvenes como carne de cañón y denuncian que el servicio militar no es voluntario. También destacan la desconexión entre la propaganda militar y las dificultades diarias que enfrentan los ciudadanos, sugiriendo que las prioridades del gobierno están desalineadas con las verdaderas necesidades del pueblo.
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