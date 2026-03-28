Al hablar de Cuba, Trump asegura que nunca pensó tener que usar su ejército: "A veces hay que hacerlo"

El presidente Donald Trump afirmó ayer que Cuba es la siguiente en la agenda de su administración, durante su discurso en el FII Priority Summit celebrado en el Faena Hotel de Miami Beach, Florida.

La declaración, captada en video y difundida por el medio Sputnik, fue contundente: "Construí este gran Ejército. Dije que nunca tendría que usarlo, pero a veces tienes que hacerlo. Y Cuba es la siguiente, por cierto, pero finjan que no dije eso, por favor".

Trump añadió de inmediato, con tono irónico: "Hagan como si no hubiera dicho eso, por favor. Por favor, por favor, por favor, medios, por favor ignoren esa declaración. Muchas gracias. Cuba es la siguiente".

El evento FII Priority Miami 2026, celebrado del 25 al 27 de marzo bajo el lema "Capital in Motion", reunió a más de 1,500 participantes entre líderes empresariales, inversores y responsables políticos globales, con respaldo del fondo soberano saudí.

Las declaraciones de Trump se producen en el marco de una escalada sostenida de presión sobre el régimen cubano desde el inicio de su segundo mandato.

El mismo día, el secretario de Estado Marco Rubio fue categórico sobre las condiciones de cualquier acuerdo con La Habana: "Su economía necesita cambiar y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno tiene que cambiar. ¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes? Por lo tanto, su sistema de gobierno tiene que cambiar".

Rubio también advirtió que "cualquier reporte sobre Cuba que no provenga de mí o del presidente es mentira, porque somos los únicos que estamos trabajando en esto", en referencia a negociaciones en curso entre Washington y La Habana.

El periodista Daugherty acompañó el video con el comentario: "Marco Rubio está negociando entre bastidores".

Las palabras de Trump no son las primeras de este tipo. El 16 de marzo dijo a reporteros: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Tomar Cuba. O sea, si la libero, la tomo. Pienso que puedo hacer lo que quiera con ello".

Sin embargo, antes había descartado explícitamente acciones militares directas, respondiendo "Eso no va a suceder" a preguntas sobre operaciones en la isla.

El contexto en que llegan estas declaraciones es devastador para el pueblo cubano.

La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en la "Operación Resolución Absoluta" cortó el suministro de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios de petróleo venezolano a la isla. México también suspendió envíos de combustible el 9 de enero por presión estadounidense.

Cuba sufre apagones de hasta 20 y 30 horas diarias, con un déficit de generación eléctrica superior a 2,000 MW. El PIB cubano ha caído un 23% desde 2019 y se proyecta una contracción adicional del 7,2% en 2026. El 80% de los cubanos considera la crisis actual peor que el Período Especial de los años noventa.

Frente a esta situación, Díaz-Canel descartó ayer en una entrevista con el diario mexicano La Jornada cualquier transformación del sistema político, afirmando que su cargo "no es negociable" y que proponía un modelo con "planificación centralizada y mecanismos de mercado" con inspiración en China y Vietnam.

Ese mismo día, los congresistas demócratas Gregory Meeks y Pramila Jayapal presentaron la "Ley para Prevenir una Guerra Inconstitucional en Cuba" con el objetivo de bloquear el uso de fondos federales en acciones militares contra la isla hasta el 31 de diciembre de 2026.