¿Pulla contra Silvio Rodríguez? Sandro Castro dice que en Cuba hay un “dinosaurio” con AK47 que canta

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro e influencer con más de 150,000 seguidores en Instagram, lanzó una aparente pulla contra el trovador Silvio Rodríguez al describir irónicamente la existencia en Cuba de un "dinosaurio" con AK47 que canta, en alusión directa al polémico episodio en que el régimen entregó un fusil AKM real al cantautor de 79 años.

Las afirmaciones fueron hechas este viernes en una historia de Instagram de Sandro.

El episodio que desencadenó la sátira comenzó el 18 de marzo, cuando Silvio Rodríguez publicó en su blog Segunda Cita: "Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio", en reacción a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien calificó a Cuba de "nación fallida" y afirmó que sería "un gran honor" tomar la isla.

El régimen no tardó en materializar el reclamo del trovador. El 20 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Defensa, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general Álvaro López Miera, entregó a Silvio Rodríguez un fusil AKM real y una réplica simbólica en la Sala Granma del Ministerio de las Fuerzas Armadas, en un acto presidido por Miguel Díaz-Canel.

El medio oficialista Cubadebate precisó que el Ministerio de las Fuerzas Armadas otorgó al cantautor "una réplica del fusil AKM y su fusil de combate en cumplimiento de su noble y revolucionario reclamo".

Al entregar el certificado, el general López Miera aclaró: Esto es solo simbólico.

Al día siguiente, el general de división Víctor Leonardo Rojo Ramos, jefe de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas, intentó encuadrar el gesto como resistencia cultural y política frente a las amenazas del gobierno de Estados Unidos, descartando que se tratara de un llamado a la guerra.

Una reacción en cadena

El episodio generó una ola de críticas en redes sociales, donde muchos cubanos señalaron el contraste entre la retórica militarista del régimen y la grave crisis económica, los apagones y la escasez que padece la población.

La artista cubana Gessliam Suárez fue una de las voces más directas: acusó a Silvio Rodríguez de "oxigenar ese cadáver que es la revolución cubana" al aceptar el fusil.

En ese contexto, la descripción de Sandro Castro encaja con su estilo habitual de sátira generacional: el término "dinosaurio" es usado frecuentemente por críticos del régimen para referirse a figuras revolucionarias que consideran obsoletas y aferradas a sus privilegios.

Sandro Castro, de 33 años e hijo del fotógrafo Alexis Castro, ha protagonizado varios episodios virales en marzo de 2026, entre ellos un video filtrado con un imitador de Trump, una burla al barco "oxidado" del convoy solidario procedente de México y una disputa con Gerardo Hernández por el uso de triciclos en redes sociales.

El 22 de marzo, el diario The New York Times le dedicó un extenso perfil como nieto de Fidel Castro convertido en influencer, lo que amplificó su visibilidad internacional en plena escalada de tensión entre Cuba y Estados Unidos.

Silvio Rodríguez, por su parte, ha acumulado críticas crecientes en los últimos años por su respaldo al régimen: en octubre de 2025 declaró que "nunca se ha desilusionado de la Revolución", y en febrero de 2026 sostuvo que Cuba "siempre ha estado en crisis", declaraciones que profundizaron el distanciamiento con una parte significativa del público cubano.