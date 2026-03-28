Imágenes que lo dicen todo: Así fue la actuación de Jacob Forever, El Chacal y Yotuel en el Free Cuba Rally

Jacob Forever, El Chacal y Yotuel Romero protagonizaron uno de los momentos más emotivos del Free Cuba Rally celebrado el pasado martes en Milander Park, Hialeah, cuando subieron al escenario para interpretar en vivo "Puente Libertad", su nuevo tema dedicado a la libertad de Cuba.

La canción, lanzada hace pocos días, imagina un puente simbólico entre Miami y La Habana como metáfora de libertad. Su coro lo dice todo: "Imagínate un puente, un puente de Miami a La Habana / Pa' que la gente venga, pa' que la gente vaya / Pa' hacer lo que yo quiera, lo que me dé la gana".

El tema abre con una declaración de principios: "El arte no puede ser indiferente cuando un pueblo sufre", una frase que resonó con especial fuerza ante los miles de cubanoamericanos reunidos en el estadio Ted Hendricks con banderas cubanas y estadounidenses, gorras de "Cuba Libre" y coros de "Cuba Next!".

Tanto Jacob Forever como El Chacal compartieron videos del momento en Instagram y agradecieron la invitación del alcalde Bryan Calvo. "Se cantó y se levantó la voz una vez más por la libertad de Cuba. Viva Cuba Libre. Patria y Vida", escribió El Chacal.

El Free Cuba Rally fue organizado por la Ciudad de Hialeah y la Fundación Anticomunista Cubana bajo la convocatoria del alcalde Bryan Calvo, de 28 años, el más joven en la historia de Hialeah y egresado de Harvard Law School.

El evento reunió además a figuras del activismo y la oposición cubana como José Daniel Ferrer, Rosa María Payá, la senadora Ileana García y Alexander Otaola. También actuaron en el rally Los 3 de La Habana, Lena Burke y Amaury Gutiérrez.