‘Free Cuba Rally’ reúne al exilio cubano en Hialeah con un solo mensaje: ¡Cambio de régimen!

Miles de cubanoamericanos se reunieron este martes en el Milander Park de Hialeah, Florida, para exigir el fin de la dictadura en Cuba durante el Free Cuba Rally en Hialeah, un multitudinario acto organizado por la Ciudad de Hialeah en colaboración con la Cuba Anti-Communist Foundation.

Las imágenes del evento circularon rápidamente en redes sociales, al igual que videos captados desde la calle que mostraban la magnitud de la convocatoria.

El evento, celebrado de 7:00 PM a 10:00 PM en el Ted Hendricks Stadium de la avenida Palm, fue convocado por el alcalde Bryan Calvo, de 28 años, el más joven en la historia de la ciudad y graduado de Harvard Law School, quien asumió el cargo en enero de 2026. Calvo lanzó la convocatoria con un mensaje directo: "Hialeah, el momento para una Cuba Libre es ahora".

En su discurso ante la multitud, el alcalde fue contundente sobre el objetivo del rally: "Queremos cambio en Cuba y ¿cómo se ve eso? Se ve como un cambio completo de régimen. Esta noche se trata de un mensaje, con una sola voz diciendo que queremos cambio en Cuba. Queremos cambio completo, cambio real".

Las calles y el estadio se llenaron de banderas cubanas y estadounidenses, gorras con las leyendas 'Make Cuba Great Again' y 'Cuba Libre', y consignas como 'Cuba Next!' e 'Intervene Now. No Dialog'. Entre los asistentes destacó el opositor José Daniel Ferrer —quien diez días antes había recibido la Llave de la Ciudad de manos del propio Calvo—, la activista Rosa María Payá, Orlando Boronat y los influencers Los Pichy Boys.

El comunicador Alexander Otaola resumió el sentir del exilio: "La libertad está muy cerca, la libertad se siente en el aire". La senadora estatal republicana Ileana García (Distrito 36) también tomó la palabra para insistir en la presión política: "Al mostrar nuestra presencia aquí, continuamos presionando al gobierno para que haga lo correcto".

García además propuso abiertamente a Marco Rubio como candidato presidencial para 2028, lo que desató aplausos entre los presentes, según recogió también su propia cuenta en redes sociales. La senadora compartió el momento con sus seguidores desde el estadio.

El acto contó con actuaciones de Yotuel Romero, coautor de 'Patria y Vida', junto a El Chacal, Jacob Forever, Los 3 de La Habana, Lena Burke y Amaury Gutiérrez. Una de las imágenes más virales de la noche fue la de una mujer de 92 años bailando y coreando 'Cuba Libre'. "Una alegría para todos. Y que yo sé que viene pronto. Vine de Cuba y nunca más he vuelto. Lo he querido", declaró la anciana.

El rally se produce en el momento de mayor presión sobre el régimen cubano en décadas. Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 nuevas sanciones, incluyendo el bloqueo de petroleros venezolanos y mexicanos, lo que ha cortado el suministro de combustible a la isla.

Cuba enfrenta apagones de entre 15 y 20 horas diarias, y este pasado domingo se registró el segundo apagón general del Sistema Electroenergético Nacional, que dejó al 90% de La Habana sin electricidad.

La crisis ha desatado las mayores protestas en Cuba desde julio de 2021. El 13 de marzo, cientos de personas en Morón, Ciego de Ávila, rodearon la estación de policía gritando "¡Abajo la dictadura!" y vandalizaron una sede del Partido Comunista. El 80% de los cubanos considera que la situación actual es peor que el Período Especial de los años 90.

El 'Free Cuba Rally' de Hialeah se enmarcó en una semana de movilizaciones del exilio: el pasado domingo también se registraron caravanas en Houston y concentraciones en Orlando y Miami.

Hialeah, donde aproximadamente el 80% de sus residentes son de origen cubano, se reafirmó este martes como el epicentro del activismo del exilio, con un mensaje unánime dirigido a Washington: actuar ya ante el colapso del régimen de La Habana.