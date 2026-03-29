Juez federal ordena mejorar acceso a abogados en centro migratorio "Alligator Alcatraz" en Florida

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Una jueza federal ordenó este viernes que el centro de detención migratoria conocido como "Alligator Alcatraz", ubicado en los Everglades de Florida, garantice a sus detenidos acceso real y confidencial a representación legal.

Según AP, la jueza Sheri Polster Chappell emitió una injunción preliminar en el caso H.C.R. v. Noem, que obliga al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y al Departamento de Manejo de Emergencias de Florida a proveer llamadas salientes confidenciales e inmediatas para los detenidos.

El tribunal también exigió publicar información sobre cómo abogados y detenidos pueden contactarse, y continuar permitiendo visitas de abogados sin necesidad de programación previa, y certificó el caso como acción colectiva, lo que extiende la protección a todos los detenidos actuales y futuros en la instalación.

El fallo llegó tras audiencias de dos días celebradas en febrero, donde exdetenidos testificaron sobre la negación sistemática de contacto con abogados y la falta de papel y lápices para comunicarse.

Antes de la orden, los detenidos solo podían hablar con sus abogados a través de líneas telefónicas monitoreadas y grabadas, y los letrados debían solicitar citas con al menos tres días de antelación, a diferencia de los centros federales donde las visitas pueden realizarse sin aviso previo.

El caso fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Florida y la organización Americans for Immigrant Justice.

Corene Kendrick, Directora Adjunta del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, fue contundente tras el fallo: "El acceso a representación legal es un derecho constitucional... No pararemos hasta cerrar esta instalación abusiva".

El centro, construido en apenas ocho días en junio de 2025 por orden del gobernador Ron DeSantis mediante poderes de emergencia, abrió el 3 de julio de 2025 en el aeropuerto Dade-Collier, dentro del Big Cypress National Preserve en Ochopee, con capacidad para 3,000 detenidos.

Desde su apertura, la instalación ha acumulado múltiples frentes legales: demandas por violaciones ambientales, por condiciones inhumanas y ahora por restricciones al acceso legal.

Entre 700 y 800 cubanos se encuentran detenidos allí, incluyendo personas de hasta 84 años, y el 70% no tiene órdenes finales de deportación, según la demanda.

Amnesty International calificó en diciembre de 2025 algunas prácticas del centro —incluyendo el uso prolongado de grilletes— como tortura, mientras que detenidos cubanos denunciaron condiciones de hasta 32 personas por jaula, baños desbordados, comida en mal estado y atención médica deficiente.

El costo de operación asciende a 249 dólares por detenido por noche —tres veces el promedio estatal— y supera el millón de dólares diario en total, mientras que los 608 millones de dólares en fondos federales prometidos siguen bloqueados por una revisión ambiental pendiente.