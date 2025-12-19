“Vivimos en jaulas”: denuncian condiciones infrahumanas para cubanos recluidos en Alligator Alcatraz

Vídeos relacionados:

Centenares de cubanos permanecen recluidos en el centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, en Florida, en condiciones que los propios detenidos describen como infrahumanas, según testimonios recogidos por CiberCuba durante una transmisión en directo con familiares y reclusos.

De acuerdo con los relatos, vía telefónica, dentro del centro habría alrededor de 700 cubanos, entre ellos varios conocidos como marielitos que llegaron a Estados Unidos con 12 años.

Según los testimonios recogidos por nuestra periodista Tania Costa, el recinto está compuesto por ocho carpas.

Cada carpa tendría ocho jaulas, y en cada jaula permanecen entre 27 y 32 personas, que duermen hacinadas en literas y solo tienen tres baños para hacer sus necesidades.

Los detenidos -desesperados por hablar y contar lo que están viviendo-, aseguran que solo se les permite ducharse y lavarse los dientes -sin productos de aseo- tres veces por semana.

En una llamada de 15 minutos en la que se turnaron para contar su historia afirmaron que no saben qué hora es y que les mantienen el aire acondicionado a una intensidad extrema (a menos de 35 Farenheith, 2 grados Celsius) lo que agrava las condiciones físicas dentro del lugar.

Lo más leído hoy:

Abel Ducanses Ceballos, detenido desde el 5 de diciembre, denunció que “las condiciones son infrahumanas: estamos encerrados en jaulas, no le importamos a nadie. El agua potable parece agua de charco; es un asco”, dijo.

Según su testimonio, el olor es insoportable y se han reportado brotes de sarna. “Parecemos animales: con el pelo largo, con barba, sin higiene. Lo único que ha pasado es que respondemos como animales a un trato animal”, agregó.

Otro detenido, Endy Castillo, describió el lugar como un “campo de concentración” y una “celda de castigo”.

"Las medicinas malísimas, imagina que en vez de las medicinas para bajarme la presión me dieron aspirina y tengo la nariz sangrando, me siento como que no tengo a nadie aquí adentro a quien le importe", dijo.

De acuerdo con su relato, reciben tres comidas al día —a las 5:00 a.m., 12:00 m. y 5:00 p.m.—, la comida llega fría y es el mismo sándwich durante toda la semana, mientras que el agua “no se puede tomar”.

La atención médica es otro de los puntos críticos. Según denuncian, el médico solo atiende después de 72 horas, cuando la mayoría ya presenta síntomas, y aseguran que no hay medicamentos.

Los reclusos alertan además sobre riesgos de seguridad: aseguran que no existen extintores y que, en caso de incendio, “moriríamos todos”.

Afirman que cada jaula cuenta con tres inodoros y que, cuando uno debe usarlos, los demás tienen que darse la espalda.

También denuncian temperaturas extremas: la climatización se mantendría fija en 35 grados, lo que les provoca frío intenso y los obliga a permanecer cubiertos con mantas.

Uno de los entrevistados aseguró llevar 98 días recluido y denunció traslados y falta de información.

“Lo peor es el hacinamiento, uno encima del otro, sin aseo y con comida pésima. Mi familia en Cuba no ha podido hablar conmigo; estoy totalmente incomunicado”, dijo antes de que se agotaran los 15 minutos de llamada permitidos.

Entre los recluidos hay personas de edad avanzada. Según los testimonios, el mayor tendría 84 años y varios detenidos rondan los 50 y 60 años. Algunos ni siquiera hablan español, pues llegaron a Estados Unidos siendo niños hace décadas.

CiberCuba continuará documentando las denuncias sobre las condiciones dentro de Alligator Alcatraz, mientras crecen las exigencias de familiares y activistas para que se garantice un trato digno y acceso a atención médica y condiciones básicas de higiene.