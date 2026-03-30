“Cuba merece ser libre”: Gente de Zona dice que está cerca el fin de la dictadura

El dúo cubano Gente de Zona, una de las voces críticas de la dictadura de La Habana, reafirmó su postura crítica contra el régimen durante un concierto en San Luis Potosí, México, donde aseguró que Cuba merece ser libre y que el país podría estar cerca de alcanzar ese objetivo.

Durante su presentación, los artistas insistieron en que la isla atraviesa una situación insostenible y defendieron el derecho de los cubanos a vivir con libertades básicas.

“Creo que cualquier país se merece ser libre y no tener que emigrar para otros países para poder vivir como las personas: tener libertad de expresión, tener comida, no sufrir los abusos de la policía”, expresaron desde el escenario.

Aunque el dúo interpretó los temas que los han llevado al reconocimiento internacional e hizo brincar a los asistentes al concierto, no dejó de dedicar a los emigrantes cubanos presentes la canción convertida en himno del anhelo de libertad: “Patria y Vida”.

También subrayaron que su postura les ha traído consecuencias personales, al recordar que no pueden regresar a Cuba tras el impacto de esa canción, convertida también en un símbolo de oposición.

“Esta canción habla de todo lo que pasa en Cuba, por eso se llama 'Patria y Vida'. Por esta canción nosotros no podemos entrar a nuestro país. ¡Abajo la dictadura! Y que viva Cuba libre”, afirmaron.

En otro momento del concierto, enviaron un mensaje de esperanza al público al asegurar que el cambio podría estar cerca.

“Estamos a punto de lograr la libertad de Cuba”, dijeron, en medio de consignas a favor del pueblo cubano.

Los artistas también agradecieron el respaldo recibido fuera de la isla. “Que viva el pueblo de México”, expresaron, en referencia a la acogida de los cubanos en ese país.

El mensaje se suma a otras declaraciones recientes del grupo, que ha denunciado los apagones, la escasez de alimentos y la falta de derechos en Cuba, en medio de una crisis que ha impulsado a miles de ciudadanos a emigrar en busca de mejores condiciones de vida.