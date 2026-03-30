Gente de Zona pide libertad para Cuba en concierto en San Luis Potosí, México

El dúo cubano Gente de Zona aprovechó su concierto del domingo en la Plaza de Aranzazú del Centro Histórico de San Luis Potosí, México, para lanzar un mensaje político ante el público mexicano: "Abajo la dictadura desde aquí, desde San Luis Potosí", según un video obtenido por CiberCuba.

La presentación formó parte del Festival Internacional San Luis en Primavera 2026, un evento gratuito que se celebra del 28 de marzo al 4 de abril con aproximadamente 110 actividades culturales, y en cuyo cartel figuran también artistas como Miguel Bosé, Gilberto Santa Rosa y Lucero.

Alexander Delgado dirigió unas palabras al público antes de concluir con la consigna: "Gracias a la gente de México por aceptar a los cubanos acá. Abajo la dictadura desde aquí, desde San Luis Potosí. Primera vez en esta ciudad, súper felices y contentos de estar acá".

El mensaje fue captado en video por un cubano presente en el concierto y refleja la postura política que el dúo ha mantenido de forma sostenida en los últimos años.

El agradecimiento a México por "aceptar a los cubanos" no es casual: entre enero y septiembre de 2025, más de 28,700 cubanos presentaron solicitudes de asilo en ese país, convirtiéndolo en uno de los principales destinos de la emigración cubana.

Esta no es la primera vez que Gente de Zona usa un escenario internacional para denunciar al régimen de La Habana. El 10 de marzo, el dúo publicó en Instagram un llamado titulado "No es momento para la indiferencia", en el que describió la situación en la isla con crudeza: "Apagones que dejan barrios enteros en la oscuridad. Familias haciendo largas filas por alimentos que no alcanzan. Personas buscando comida y ropa en la basura para poder sobrevivir".

En ese mismo mensaje, el grupo sentenció: "Ya son más de 67 años de un sistema fallido", y cerró con la consigna "¡Abajo la dictadura!".

En febrero, durante los Premios Lo Nuestro celebrados en Miami, el dúo también envió un mensaje político desde la alfombra: "Patria y vida ya viene llegando", expresando esperanzas de un cambio radical en Cuba y Venezuela.

El contexto en Cuba es de crisis aguda. El 17 de marzo se registró un apagón total que dejó sin electricidad a los 11 millones de habitantes de la isla, el sexto colapso masivo del sistema eléctrico en lo que va de año. Esa noche, solo el 5% de los residentes de La Habana tenía servicio restablecido.

La crisis energética se ha agravado tras las sanciones de la administración Trump, que en enero amenazó con aranceles del 100% a los países que suministren petróleo a Cuba.

Gente de Zona, formado por Alexander Delgado y Randy Malcom y fundado en el año 2000, dio un giro político decisivo en 2021 al participar en "Patria y Vida", canción que se convirtió en himno de la oposición cubana y que el grupo ha interpretado en múltiples conciertos internacionales desde entonces.