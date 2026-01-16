Ver más

Hay canciones que se vuelven parte del día a día, y eso es justo lo que ha pasado con “Dichávate”, el nuevo tema de Ya Ice Dilan, Rey Toni y Helabusador, que ha conquistado a miles de oyentes dentro y fuera de Cuba. Con ritmo contagioso y frases que se han vuelto virales, la canción se ha convertido en el tema del momento, sonando en autos, fiestas y redes sociales.

En YouTube, el videoclip supera ya los dos millones de visualizaciones y acumula cientos de comentarios de oyentes que no pueden dejar de reproducirlo. “Aquí los que escuchábamos el tema más de 10 veces al día”, escribió una fan. “Es un vicio este tema, ni con otra canción se cura”, bromeó otra. Desde España, México e incluso Chicago, los comentarios se repiten: “No entiendo la letra completa, pero el ritmo está brutal”, “Desde Italia lo escuchamos sin parar”, “Es el mejor tema del año y no pienso discutirlo con nadie”.

Pero lo que terminó de consolidar su éxito fue la reacción de Alexander Delgado, de Gente de Zona, quien subió a sus historias un video escuchando el tema mientras se dirigía a su clase de tenis. Con la música a todo volumen y mano en la cabeza, el “Monarca” no pudo resistirse al ritmo. Los fans no tardaron en viralizar el momento: “Mano en la cabeza y todo”, “Delgado se fue viral”, “Esa vibra contagia”, escribieron entre risas.

El gesto del cantante fue muy aplaudido por los seguidores, que destacaron su buena energía y su apoyo a los nuevos talentos del género. “Súper lindo ese apoyo sin ego a los que vienen creciendo”, comentó un usuario. Otros fueron más allá: “Si Gente de Zona se monta en el remix, esto se va mundial”, aseguraron en los comentarios.

Por su parte, Ya Ice Dilan agradeció el cariño con un mensaje especial en YouTube: “Esta canción la hice con el corazón para regalarle algo bonito a mi público lindo. Los amo”, escribió. El artista, que ha logrado conquistar tanto a los amantes del reparto como a quienes no solían escuchar el género, se muestra feliz por el impacto del tema.

Pegajosa, bailable y con sabor a Cuba, “Dichávate” ya se perfila como uno de los himnos del año. En las redes, en las calles y hasta en las canchas de tenis, el estribillo no deja de sonar. Como dice más de un comentario en YouTube: “No sale de mi cabeza”.