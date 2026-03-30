Lázaro Bruzón ironiza sobre “requisitos” para ser opositor y reafirma deseo de libertad y democracia para Cuba

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El Gran Maestro cubano Lázaro Bruzón meditó irónicamente sobre los supuestos requisitos para ser considerado un opositor “creíble”, en una publicación que cuestiona los criterios y divisiones dentro del espectro crítico al Gobierno cubano.

En su mensaje, publicado en Facebook, este sábado 28, Bruzón formuló una serie de interrogantes dirigidas a quienes —según su planteamiento— se atribuyen la autoridad de definir quién califica como opositor legítimo, abordando temas como afiliaciones políticas, posturas ideológicas, participación en estructuras del sistema cubano y formas de activismo.

El destacado ajedrecista cuestionó si acciones pasadas, como haber tenido vínculos con organizaciones oficiales, participar en actos públicos o, incluso, haber simpatizado con figuras históricas del oficialismo, podrían invalidar esa condición en el presente.

“Si alguien dijo ‘pioneros por el comunismo, seremos como el Che’, ¿ya eso te evita recibir el título?”, cuestionó en forma retórica. Y en otro segmento de su texto añadió: “Los que pecamos en algún momento y fuimos a un desfile del 1ro de Mayo […] ¿tenemos opción de aspirar al anhelado galardón?".

También planteó dudas sobre la necesidad de asumir posiciones específicas en temas como reformas políticas, modelos económicos o estrategias de cambio, evidenciando la diversidad —y fragmentación— de criterios dentro del ámbito opositor.

Asimismo, abordó la situación de los cubanos emigrados, preguntándose si quienes salieron del país por vías legales o quienes comenzaron a expresar críticas en años recientes tendrían cabida dentro de los más exigentes estándares.

“¿Hay que ser anti cuántas cosas? ¿Hay que ser pro cuántas cosas? ¿A cuántos partidos hay que estar afiliado? Los que no estamos en ninguno, ¿clasificamos?”, interrogó el deportista, radicado fuera de Cuba desde 2018.

Al cierre de su mensaje, se definió como “un simple cubano que quiere libertad, democracia y una Cuba libre y próspera donde entren todos los cubanos”.

La publicación generó múltiples reacciones en la red, donde varios usuarios coincidieron en la falta de parámetros claros y criticaron posturas extremas que, a su juicio, excluyen a potenciales voces críticas.

Otros enfatizaron que el único requisito debería ser el deseo de cambios en Cuba, mientras algunos apelaron a la unidad y a dejar atrás diferencias ideológicas en función de un objetivo común.

El pronunciamiento sale al ruedo semanas después de que Bruzón, actualmente residente en EE.UU., reiterara sus críticas al sistema político cubano, al que responsabiliza del deterioro del país desde 1959, cuando hundió al pueblo en “un problemón”.

La línea de posicionamientos públicos que ha mantenido desde su salida de la Isla sitúa al multipremiado ajedrecista como una de las voces críticas al régimen cubano seguidas atentamente en redes sociales.