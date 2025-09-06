Alarma por la crítica situación del excampeón cubano de ajedrez Jesús Nogueiras: "Es muy duro y tristísimo"

Jesús Nogueiras Foto © Facebook / Alex Cuba

El estado actual del excampeón cubano de ajedrez Jesús Nogueiras, uno de los grandes maestros más destacados en la historia de este deporte en la isla, ha generado preocupación y llamados de auxilio en la comunidad ajedrecística, dentro y fuera de Cuba.

Según denunció el periodista deportivo Yasel Porto, el exatleta atraviesa una crítica situación personal y de salud mental, lo que ha despertado alarma entre colegas y seguidores.

Porto señaló que tras publicar sobre Nogueiras recibió múltiples mensajes que confirmaban el deterioro de sus condiciones, especialmente en el ámbito mental.

Incluso, figuras del ajedrez como Lázaro Bruzón le compartieron información preocupante sobre la situación.

El periodista reveló que recibió fotos recientes del excampeón, pero decidió no difundirlas por respeto y para evitar dañar su imagen, aunque aseguró que muestran un estado “impactante y alarmante”.

Algunos ajedrecistas y amigos han intentado ayudar al villaclareño, aunque Porto lamentó que a nivel institucional otros se hayan escudado en su condición mental o hayan mirado hacia otro lado.

"Es muy duro y tristísimo ver lo que es hoy Nogueiras, como otros atletas que hoy están en muy malas condiciones", denunció.

La publicación, dirigida principalmente a la comunidad ajedrecística internacional, busca visibilizar el caso y generar solidaridad con quien fuera una de las glorias deportivas de Cuba.

Meses atrás, en el perfil de Facebook de Alex Cuba, el activista había hecho un llamado también para ayudar al exatleta.

En su post, alertó: "El Maestro Nogueiras enfrenta dificultades económicas significativas. La transición tras una vida dedicada al alto rendimiento no siempre es fácil, y las realidades actuales pueden ser especialmente duras".

Según expresó en julio, estaban organizando una colecta para brindar apoyo económico directo al maestro. El aporte podía incluir cualquier tipo contribución: "Por pequeña que parezca, será recibida con inmensa gratitud y hará una diferencia real. Serán llevadas por personas allegadas al maestro en Santa Clara".

Nogueiras, recordado como uno de los grandes trebejistas de la isla, marcó época en el ajedrez cubano y formó parte de la élite deportiva en los años 80 y 90. Hoy, sin embargo, enfrenta una realidad dura y desgarradora que, según Porto, lo coloca “a nada del jaque mate” si no se encuentran vías efectivas para apoyarlo.

Nacido el 17 de julio de 1959 en Santa Clara, fue cinco veces ganador del Campeonato de Cuba de ajedrez (1977, 1978, 1984, 1991 y 2000), y estuvo en 14 olimpiadas entre 1980 y 2004.

Luego de salirse del equipo principal se dedicó a jugar torneos de menor envergadura, a participar en competencias simultáneas y a formar nuevas generaciones a nivel provincial y nacional.

El abandono de deportistas ha generado una creciente indignación en la opinión pública cubana.

Las redes sociales se han convertido en un espacio para que los ciudadanos expresen su descontento, compartiendo historias de atletas que viven en condiciones precarias. Estas denuncias han puesto en duda la narrativa oficial de apoyo a las glorias deportivas.

