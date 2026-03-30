Andalucía concede hasta 150,000 euros en ayudas para descendientes en el extranjero en situación de necesidad

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La Junta de Andalucía, en España, abrió una convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que atienden a personas andaluzas y sus descendientes residentes en el extranjero en situación de extrema necesidad, con una dotación inicial de 100,000 euros ampliable hasta 150,000.

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior publicó la convocatoria el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA nº 60), y las solicitudes deben presentarse en un plazo de veinte días hábiles desde esa fecha, lo que sitúa el cierre aproximadamente el 24 de abril.

Podrán optar a estas subvenciones las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas que desarrollen su actividad fuera del territorio español y que presten asistencia social, sanitaria o análoga a personas andaluzas residentes en el extranjero.

Los beneficiarios finales deben residir de forma permanente fuera de España, disponer o poder obtener la Tarjeta de Andaluz o Andaluza en el Exterior, y carecer de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

La cuantía máxima que podrá concederse por solicitud será de 40,000 euros, y las ayudas se otorgan en régimen de concurrencia competitiva.

Las solicitudes deben presentarse exclusivamente por vía electrónica mediante el formulario oficial disponible en el Catálogo de Procedimientos y Servicios de la Junta de Andalucía.

El periodo de ejecución de las actividades subvencionables abarcará desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

La iniciativa se enmarca en una política de apoyo a los ciudadanos andaluces en el exterior, particularmente a los descendientes de aquellos emigrantes que llegaron a América a finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX.

En el caso de Cuba, se estima que decenas de miles de andaluces se establecieron allí durante ese periodo, aunque su presencia se remonta al siglo XV.

Por ello, la convocatoria tiene especial relevancia para el país caribeño, donde reside una numerosa comunidad de descendientes de emigrantes andaluces.

En la Isla operan varias organizaciones con capacidad para optar a estas ayudas, más que necesarias en un momento que el país atraviesa una profunda crisis económica agravada por 67 años de dictadura comunista.

Según el portal El vigía de Cuba, está la Asociación Andalucía Cuba, el Centro Andaluz de La Habana y la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Andalucía y sus Descendientes, instituciones que han mantenido el vínculo entre Andalucía y la comunidad española en la Isla.

El Centro Andaluz de La Habana, fundado en 1919, es el principal referente institucional de esa comunidad.

Las solicitudes serán valoradas según criterios como la experiencia de la entidad en proyectos de atención social, su capacidad de gestión, los recursos humanos disponibles, la calidad técnica del proyecto y aspectos transversales como la igualdad de género, el compromiso medioambiental y la atención a personas con discapacidad.

La instrucción y resolución del procedimiento corresponderá a la Dirección General de Andalucía Global, con un plazo máximo de seis meses para resolver desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Esta convocatoria se enmarca en una política autonómica española más amplia de apoyo a emigrantes y sus descendientes: Asturias concedió casi 150,000 euros a 833 beneficiarios en 2024, de los cuales 606 eran cubanos.

Por su parte, Castilla y León repartió 120,000 euros entre 344 beneficiarios en Cuba en 2022.