Cientos de personas despiden al pícher cubano Reinaldo Lovell, fallecido a los 24 años

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Cientos de personas se congregaron este lunes en el cementerio de Ciego de Ávila para dar el último adiós a Reinaldo Jhon Lovell Querol, pitcher relevista de los Tigres Avileños que murió el domingo a los 24 años de edad a causa de un infarto.

La página oficial de los Tigres Avileños anunció el deceso ese día con un mensaje de condolencias: "Con profundo dolor y aún con el impacto de esta triste noticia, nuestra página acaba de conocer sobre el repentino fallecimiento en horas de la tarde de este domingo del lanzador avileño Reinaldo Jonh Lovell a causa de un infarto".

Foto: Facebook / Tigres Avileños

Las fotografías del funeral muestran el féretro cubierto con la bandera cubana y una camiseta roja de los Tigres, rodeado de flores y velas durante el velatorio.

Foto: Facebook / Tigres Avileños

"Desde el bullpen caminó hasta la lomita y realizó su última salida. Reinaldo murió haciendo lo que tanto amaba, murió en un terreno de béisbol, jugando béisbol", relató el equipo avileño en otro post.

Captura de Facebook / Tigres Avileños

Las imágenes del cementerio revelan decenas de personas reunidas para despedir al joven lanzador, en un acto que reflejó el impacto de su muerte en la comunidad avileña.

Foto: Facebook / Tigres Avileños

Llamó la atención la presencia de militares miembros de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior (MININT), conocidos como Boinas Negras, quienes acudieron al homenaje con sus fusiles.

Foto: Facebook / Tigres Avileños

Según dijo un avileño en el post de Facebook del periodista Yasel Porto, el joven pelotero pertenecía a esa Unidad.

Foto: Facebook / Tigres Avileños

Lovell Querol había debutado en la 64 Serie Nacional de Béisbol (temporada 2025-2026) con los Tigres de Ciego de Ávila; participó en 11 juegos como relevista y lanzó 13.0 entradas.

Su equipo finalizó en el último lugar de esa edición con 30 victorias y 45 derrotas, aunque venía de consagrarse campeón de la Liga Élite del Béisbol Cubano 2025, en la que barrió cuatro a cero a los Leñadores de Las Tunas en la final.

La página oficial del equipo lo describió como un "muchacho joven, lleno de vida, talentoso y siempre enfocado en tener un buen resultado con el equipo".

Más allá del béisbol, allegados recordaron su faceta solidaria: visitaba a niños con discapacidad para entregarles implementos deportivos, muchas veces costeados con sus propios recursos, y guardaba pelotas usadas de los entrenamientos para distribuirlas entre niños sin recursos, evitando siempre el reconocimiento público.

La muerte de Lovell Querol reaviva una dolorosa racha en el béisbol cubano: el 25 de marzo de 2025 falleció Dorvis Lornet Navarro Queralta, también pícher y también de 24 años, perteneciente a los Piratas de la Isla de la Juventud, a causa de una aneurisma aórtica mientras entrenaba en Nueva Gerona.

Antes, en marzo de 2022, el béisbol cubano lamentó la muerte de Ulfrido García, lanzador de Santiago de Cuba de 28 años, víctima de un infarto cardíaco.

La coincidencia de tres lanzadores jóvenes fallecidos por causas cardiovasculares en cuatro años, los tres sin llegar a los 30 años, reaviva preguntas sobre las condiciones de salud, nutrición y atención médica de los atletas en Cuba.