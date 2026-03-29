Paliza histórica: Diablos Rojos de México ganan 36-13 a Cocodrilos de Matanzas en la Baseball Champions League Américas

Los Diablos Rojos del México aplastaron este sábado a los Cocodrilos de Matanzas por 36-13 en el último partido del round robin de la Baseball Champions League Américas 2026, disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México, en uno de los resultados más abultados en la historia reciente de competencias internacionales de béisbol.

El marcador es inusualmente abultado para el béisbol de alto nivel y refleja la enorme diferencia que existió entre ambos equipos a lo largo de todo el torneo, organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) del 24 al 29 de marzo en la capital mexicana.

Matanzas llegó a este partido ya eliminado de la final, con récord de 1-3 en el torneo tras haber ganado únicamente su debut ante los CTBC Brothers de China Taipéi (9-8) el 25 de marzo.

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La caída del sábado fue el colofón de una campaña muy por debajo de las expectativas para el equipo cubano, que acumuló derrotas contundentes ante Dantos de Managua (16-6) el 26 de marzo, ante Kane County Cougars (9-0) el 27 de marzo —con una actuación estelar del lanzador Brandon Komar— y ante los propios Diablos Rojos (11-2) el sábado.

El resultado agravó aún más el balance de los Cocodrilos, que llegaron al torneo como el equipo más dominante del béisbol cubano reciente.

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Habían conquistado la 64ª Serie Nacional el 14 de febrero con récord de 12-2 en postemporada y un diferencial de +58 carreras, cerrando la final con un nocaut 11-0 sobre Las Tunas en el Estadio Latinoamericano de La Habana.

El equipo, dirigido por Armando Ferrer, contaba con figuras como el lanzador Yoennis Yera —con récord de 6-6 y promedio de carreras limpias de 2.75 en la 64ª Serie Nacional—, el inicialista Ariel Martínez, el jardinero central y capitán Eduardo Blanco —MVP de la postemporada doméstica—, el slugger José Amaury Noroña, el receptor Andrys Pérez y el jardinero Yassiel González, MVP de la fase regular.

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La participación de Matanzas en este torneo tenía una carga especial: Cuba fue excluida de la Serie del Caribe 2026, celebrada en Guadalajara en febrero, lo que convirtió a la Champions League Américas en la única vitrina internacional del béisbol cubano en esta temporada.

El objetivo era superar o al menos igualar el subcampeonato que logró Las Tunas en la edición anterior, cuando cayó ante los propios Diablos Rojos, dirigidos por Charles Lorenzo Bundy.

La Federación Cubana de Béisbol calificó esa exclusión de irrespetuosa, lo que añadía presión adicional sobre los Cocodrilos para demostrar el nivel del béisbol cubano en el escenario internacional.