Carlos Otero confiesa que quiere ser padre otra vez a los 67 años y explica sus condiciones

El popular presentador cubano Carlos Otero, una de las figuras más reconocidas de la televisión tanto en la isla como en el exilio, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una confesión íntima que deja ver un lado poco explorado de su vida: su deseo de volver a ser padre a los 67 años.
Durante una conversación con Keelyn Durán en su programa de YouTube La Hora de Carlos, el animador no dudó en abrir su corazón y admitir que, pese a su edad, le gustaría “empezar de nuevo” con un hijo.
“A mí los niños me gustan mucho… con la edad que tengo, ya voy para 68 años… a mí me encantaría ser padre otra vez”, confesó, dejando claro que no se trata de una idea pasajera, sino de un anhelo real.
Otero, quien ya es padre de tres hijos fruto de relaciones anteriores, habló con naturalidad sobre cómo imagina esa nueva etapa. Incluso bromeó sobre las facilidades que tendría en Estados Unidos para asumir la crianza, mencionando la posibilidad de contar con ayuda doméstica y apoyo familiar.
Sin embargo, más allá del tono relajado, sus palabras dejaron entrever una motivación profundamente emocional. El presentador aseguró que, de tener una niña, volcaría en ella todo lo que tiene: “Si es hembra, me desgracio… todo lo que tengo va para ahí de cabeza”.
La confesión también estuvo marcada por su visión sobre la herencia y la familia, en un comentario que no pasó desapercibido: tras repartir entre sus hijos varones, aseguró que prácticamente no volvería la vista atrás.
La historia personal de Otero ha estado marcada por momentos duros y decisiones trascendentales. Desde su salida de Cuba en 2007 en busca de un futuro mejor para su familia hasta su consolidación en la televisión de Miami, su vida ha girado siempre en torno a la superación y el compromiso con los suyos.
Ahora, a punto de cumplir 68 años, el deseo de volver a comenzar como padre revela que, más allá de la fama y el éxito, hay sueños que no entienden de edad.
Una confesión que, sin duda, conecta con muchos cubanos dentro y fuera de la isla: los que han tenido que rehacer sus vidas desde cero… y los que aún creen que nunca es tarde para volver a empezar.
Preguntas frecuentes sobre Carlos Otero y su deseo de ser padre nuevamente
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el deseo reciente de Carlos Otero a sus 67 años?
Carlos Otero desea ser padre nuevamente, a pesar de su edad, y ha manifestado que le gustaría "empezar de nuevo" con un hijo, mostrando una motivación emocional profunda detrás de este anhelo.
¿Qué condiciones considera Carlos Otero para tener otro hijo?
Carlos Otero mencionó que en Estados Unidos tendría facilidades para asumir la crianza, como ayuda doméstica y apoyo familiar, lo que le permitiría manejar mejor las responsabilidades de ser padre nuevamente.
¿Cómo ha sido la vida de Carlos Otero desde su salida de Cuba?
Desde que salió de Cuba en 2007, Carlos Otero ha buscado un futuro mejor para su familia y ha logrado consolidarse en la televisión de Miami, demostrando un compromiso constante con la superación personal y profesional.
¿Qué impacto emocional ha tenido la reciente confesión de Carlos Otero?
La confesión de Carlos Otero sobre su deseo de ser padre nuevamente conecta con muchos cubanos que han tenido que rehacer sus vidas desde cero, mostrando que nunca es tarde para perseguir nuevos sueños y comenzar de nuevo.
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