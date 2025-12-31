¡Se embarcó! "Atrapan" a Carlos Otero para el reality El Rancho de Destino

El reconocido presentador cubano Carlos Otero fue el protagonista de un divertido video compartido en Instagram por el influencer dominicano Destino Positivo, quien aseguró haberlo “atrapado” para formar parte del reality El Rancho de Destino.
“¡Gracias a Dios! ¡Cómo me costó mover esta ficha! ¡Qué cara me salió esta contratación, pero lo tenemos!”, expresó el creador de contenido mientras celebraba frente a cámara la supuesta incorporación de Otero al proyecto.
En el clip, el presentador cubano aparece sorprendido por la efusiva bienvenida y, con su característico sentido del humor, responde: “Yo no te he dicho que sí todavía”.
Entre risas, Otero explicó que había acudido al lugar por una reunión de negocios, pero aún no había firmado ningún contrato. “Como único entro, ¿sabes qué cosa es? Si la peruana te confirma”, dijo, provocando carcajadas.
El influencer, entusiasmado, interrumpió para gritar: “¡Ay, ya está confirmada! ¡Carlos Otero en El Rancho de Destino! ¡Ya yo tengo el contrato!”. A lo que Otero concluyó bromeando: “¡Me jodieron!”.
El video rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde los seguidores del popular presentador celebraron su posible participación en este reality con un formato más relajado y humorístico.
Además de Otero, El Rancho de Destino contará con la participación de varios influencers cubanos, entre ellos Kenny Robert, Brayan El Yokel, Brayansito, Gino Montalvo (Oyacito), Fiu Fiu y Roselin Linares, quienes prometen ponerle sabor, humor y energía al programa.
El reality, ideado por Destino Positivo, se estrenará el 4 de enero con un concierto inaugural de Dany Ome y Kevincito El 13, y se extenderá hasta el 7 de febrero, con transmisión continua por YouTube y más de 16 concursantes de distintos países compitiendo por un Corvette de 80 mil dólares y 50 mil en efectivo.
Hasta el momento, Carlos Otero no ha confirmado oficialmente su participación, pero el divertido intercambio con Destino Positivo dejó claro que la química entre ambos promete grandes momentos dentro —y fuera— del rancho.
