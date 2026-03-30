Casa con piscina y 3 carros: Cubano con I-220A enseña su vida en Cuba y deja a todos con la boca abierta

Un cubano identificado como Adrián Arado y beneficiario del formulario I-220A ha generado polémica en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde presume varias propiedades y bienes en Cuba, en medio de la profunda crisis económica que vive la isla.

En las imágenes compartidas por el usuario se observa una vivienda remodelada con acabados modernos, equipada con un sistema de paneles solares en la azotea, lo que sugiere una alternativa energética ante los frecuentes apagones que afectan al país.

El video también muestra un automóvil clásico restaurado de la marca Toyota, así como otros vehículos más recientes estacionados frente a la vivienda, lo que ha llamado la atención de numerosos usuarios por el contraste con la realidad de la mayoría de los cubanos.

Además, se aprecia una piscina privada en el patio de la casa, iluminada y acondicionada para el disfrute familiar, otro elemento poco común en un contexto donde escasean recursos básicos como alimentos, combustible y electricidad.

La publicación ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos usuarios elogian el esfuerzo y éxito personal del protagonista del video, otros cuestionan la procedencia de los recursos y critican la ostentación en un país marcado por la precariedad.

El término I-220A hace referencia a un estatus migratorio otorgado a ciertos cubanos en Estados Unidos, lo que ha añadido un componente adicional al debate sobre desigualdad, remesas y acceso a capital en la isla.

Este tipo de contenido vuelve a poner sobre la mesa las crecientes diferencias sociales en Cuba, donde una minoría logra acceder a bienes y servicios que resultan inalcanzables para la mayoría de la población.