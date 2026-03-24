Lo vio y no se quedó callado: cubano ‘canta las 40’ a Fidel Castro en pleno museo

Un cubano protagonizó un momento viral en redes sociales tras enfrentarse cara a cara con una estatua de cera de Fidel Castro en un museo de Nueva York.

El video, publicado en TikTok por el usuario @alisito____, muestra al joven reaccionando con sorpresa y sarcasmo al encontrarse con la figura del exgobernante cubano, en una escena que muchos usuarios han interpretado como una descarga simbólica de frustración.

“Yo sabía que tú y yo nos teníamos que encontrar, asere”, dice el cubano mientras observa fijamente la estatua, en un tono que mezcla ironía y reproche.

La escena ha generado miles de reacciones en redes sociales, donde numerosos cubanos dentro y fuera de la isla se han identificado con el momento, cargado de significado político y emocional.

El audiovisual también incluye frases populares como “dos piedras rodando se encuentran”, reforzando la narrativa de un encuentro inevitable entre el ciudadano y una de las figuras más controvertidas de la historia reciente de Cuba.

El video se suma a una larga lista de contenidos virales en los que cubanos expresan, desde el humor o la crítica directa, su rechazo al legado del régimen, en medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa la isla.