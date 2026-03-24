Lo vio y no se quedó callado: cubano ‘canta las 40’ a Fidel Castro en pleno museo

Un cubano protagonizó un momento viral en redes sociales tras enfrentarse cara a cara con una estatua de cera de Fidel Castro en un museo de Nueva York.
El video, publicado en TikTok por el usuario @alisito____, muestra al joven reaccionando con sorpresa y sarcasmo al encontrarse con la figura del exgobernante cubano, en una escena que muchos usuarios han interpretado como una descarga simbólica de frustración.
“Yo sabía que tú y yo nos teníamos que encontrar, asere”, dice el cubano mientras observa fijamente la estatua, en un tono que mezcla ironía y reproche.
La escena ha generado miles de reacciones en redes sociales, donde numerosos cubanos dentro y fuera de la isla se han identificado con el momento, cargado de significado político y emocional.
El audiovisual también incluye frases populares como “dos piedras rodando se encuentran”, reforzando la narrativa de un encuentro inevitable entre el ciudadano y una de las figuras más controvertidas de la historia reciente de Cuba.
El video se suma a una larga lista de contenidos virales en los que cubanos expresan, desde el humor o la crítica directa, su rechazo al legado del régimen, en medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa la isla.
Preguntas Frecuentes sobre la Crítica a Fidel Castro y la Situación en Cuba
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¿Por qué el video del cubano en el museo se volvió viral en redes sociales?
El video del cubano en el museo se volvió viral porque simboliza una descarga de frustración hacia la figura de Fidel Castro, representada por una estatua de cera. Este tipo de contenido resuena con muchos cubanos que critican el legado del régimen y refleja el descontento social y político que se vive tanto dentro como fuera de la isla.
¿Qué simboliza el encuentro del cubano con la estatua de Fidel Castro?
El encuentro simboliza un enfrentamiento inevitable con el legado de una de las figuras más controvertidas de la historia cubana. A través de un tono irónico y sarcástico, el cubano expresa su rechazo a la figura de Fidel Castro, capturando el sentir de muchos que han vivido bajo el régimen socialista en Cuba.
¿Cuál es la relevancia de la crítica social y política en videos virales sobre Fidel Castro?
La crítica social y política en videos virales sobre Fidel Castro es relevante porque refleja el descontento popular y la frustración acumulada por décadas de un régimen que ha llevado a Cuba a una crisis económica y social profunda. Estos videos utilizan el humor y la sátira para abordar temas serios y permiten a los cubanos expresar su desacuerdo de formas creativas.
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