Habla amiga de cubana fallecida tras caer al agua y ser impactada por una lancha en Miami

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La pérdida repentina de Claudia Balmaseda Orellanes, una cubana de 33 años que murió el pasado sábado en un accidente náutico en la bahía de Biscayne, ha dejado en shock a quienes compartieron con ella en Miami, especialmente a su compañera de piso, que hoy intenta asimilar una tragedia que describe como incomprensible.

“La extraño mucho… No duermo bien. Me afectó mucho. Tan joven. ¿Cómo pudo irse tan rápido, en un solo día? ¿Tan joven? Era una buena persona, una muy buena persona”, expresó a Telemundo 51 entre lágrimas Mayra Echevarría, quien convivió con la víctima durante los últimos dos años.

Una rutina de esfuerzo que se apagó en segundos

Claudia había emigrado desde Cuba hacía apenas tres años, en busca de una vida mejor. Según el testimonio de su amiga, llevaba una vida marcada por la disciplina y el trabajo.

“Se despertaba todas las mañanas a las siete, manejaba a su trabajo y regresaba a las 4:30 todos los días. Era una persona trabajadora, responsable”, recordó Echevarría.

Trabajaba como agente de seguros y, según quienes la conocían, mantenía una rutina estable, sencilla y enfocada en salir adelante. Su presencia cotidiana, incluso en los pequeños gestos, ha dejado un vacío difícil de llenar.

“La extraño mucho porque siempre estaba con su perro y siempre decía ‘buenos días’. La extraño mucho por las mañanas. La veía en la puerta. Extraño a Claudia”, dijo su compañera, aún en estado de shock.

“Siempre estoy pensando en ella… Nunca pensé que esto pudiera pasarle a una persona como ella”, añadió.

El accidente: Una lancha fuera de control

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 10:40 de la mañana del sábado 29 de marzo, en aguas cercanas a West Point, al norte de Nixon Beach Sandbar y próximo a la marina de Crandon Park, en Miami.

Claudia viajaba como pasajera en una embarcación de 27 pies operada por Neil D. Schwabe, de 54 años, cuando, por causas que aún investiga la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), ambos fueron lanzados al agua.

La embarcación, sin nadie a bordo, continuó avanzando fuera de control y comenzó a girar en círculos, impactando a las dos personas que flotaban en el agua.

Un video difundido posteriormente muestra la escena: la lancha girando sin control mientras las víctimas permanecían en el agua.

Fue un hombre en moto acuática quien logró localizarlos, mientras los bomberos de Miami-Dade consiguieron detener la embarcación lanzando una cuerda a las hélices.

Claudia fue rescatada sin vida. Schwabe, por su parte, sufrió una lesión en la pierna y fue trasladado en helicóptero al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial.

Investigación en curso y preocupación creciente

Las autoridades aún no han determinado qué provocó que ambos ocupantes fueran expulsados de la embarcación. La FWC mantiene abierta la investigación mientras se analizan las circunstancias exactas del accidente.

El caso ha reavivado la preocupación por la seguridad en las aguas de Miami. Se trata del segundo incidente náutico mortal en pocos días en la bahía de Biscayne, tras otro accidente en Miami Beach que dejó un fallecido y un herido.

Ante esta situación, las autoridades han insistido en la importancia de adoptar medidas básicas de seguridad antes de salir al mar, como el uso de chalecos salvavidas, contar con un plan de navegación y mantener canales de comunicación abiertos para emergencias.