El Aeropuerto Internacional de Palm Beach ahora es el Aeropuerto Presidente Donald J. Trump

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El Aeropuerto Internacional de Palm Beach pasó a llamarse oficialmente "Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump" tras la aprobación del proyecto de ley HB 919 por la legislatura de Florida y su envío al gobernador Ron DeSantis para su firma el pasado lunes.

Eric Trump fue quien anunció el cambio en su cuenta de X, con un mensaje que no dejó lugar a dudas: El Aeropuerto Internacional de Palm Beach es ahora oficialmente el "Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump". En la misma publicación, agradeció a la representante republicana Meg Weinberger, al gobernador DeSantis, al jefe de gabinete James Uthmeier y a "la abrumadora mayoría de la Cámara de Florida" por hacer posible el cambio.

El proceso legislativo comenzó en febrero de 2026. La Cámara de Representantes de Florida aprobó el HB 919 el 18 de febrero con 81 votos a favor y 30 en contra, y el Senado estatal lo ratificó dos días después con 25 votos a favor y 11 en contra.

La principal patrocinadora del proyecto fue la representante Meg Weinberger, de Palm Beach Gardens, quien argumentó que Trump merece el reconocimiento por residir a apenas cinco millas del aeropuerto y por sus inversiones en infraestructura.

La senadora Debbie Mayfield también fue promotora clave de la iniciativa, citando la gestión de Trump en materia migratoria y su lucha contra el tráfico de fentanilo como razones para el homenaje.

El aeropuerto, que atiende aproximadamente 8.6 millones de pasajeros al año, es la puerta de entrada más cercana a Mar-a-Lago, la residencia presidencial de Trump en Palm Beach, ubicada a cinco millas de distancia.

El cambio de nombre no está exento de polémica. Demócratas como la senadora LaVon Bracy Davis criticaron el proyecto por satisfacer "un gran ego" y por los posibles beneficios financieros para la familia Trump, dado que la Trump Organization registró marcas como "Donald J. Trump International Airport" días antes de las votaciones legislativas. La familia Trump niega que vaya a recibir regalías o beneficios financieros directos.

La congresista federal Lois Frankel también cuestionó la decisión por haberse tomado sin consultar al condado de Palm Beach.

El costo estimado del cambio de nombre asciende a más de cinco millones de dólares, cubriendo señalética, sistemas tecnológicos, uniformes y materiales promocionales.

Este renombrado se enmarca en una tendencia más amplia de homenajes a Trump en el sur de Florida: en enero de 2026, DeSantis ya había firmado el decreto para llamar Bulevar Presidente Donald J. Trump al tramo de la Southern Boulevard que conecta el aeropuerto con Mar-a-Lago.

Aunque Eric Trump anunció el cambio como oficial, el nuevo nombre aún requiere la firma formal del gobernador DeSantis —quien recibió el proyecto el pasado lunes— y la aprobación de la Administración Federal de Aviación, con entrada en vigor prevista para el 1 de julio de 2026.