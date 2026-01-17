“Amo a la gente de Florida”: inauguran el 'Bulevar Donald Trump' en Palm Beach

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este viernes el gesto del estado de Florida tras la inauguración oficial del “President Donald J. Trump Boulevard”, la carretera que conecta el aeropuerto internacional de Palm Beach con su residencia privada de Mar-a-Lago.

“Estoy tremendamente honrado de que la principal vía desde el aeropuerto hasta el hermoso Mar-a-Lago lleve mi nombre. Amo a la gente de Florida y recordaré este increíble gesto por el resto de mi vida”, expresó el mandatario en un mensaje compartido en su cuenta oficial X (antes Twitter).

La ceremonia de inauguración contó con la participación de la representante estatal Meg Weinberger, promotora de la ley aprobada por la Cámara de Representantes de Florida que autorizó el cambio de nombre.

“El President Donald J. Trump Boulevard se alza como un recordatorio permanente de valentía, liderazgo y patriotismo sin complejos”, declaró la legisladora durante el acto.

El nuevo bulevar abarca el tramo principal que conecta el Aeropuerto Internacional de Palm Beach con el complejo Mar-a-Lago, residencia y sede política del presidente.

Las autoridades locales informaron que la señalización oficial fue instalada esta semana en medio de un amplio despliegue mediático.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el decreto que ratifica el cambio de nombre en diciembre pasado, destacando la “profunda huella económica y política” que Trump ha dejado en el estado.

Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, Florida se ha consolidado como centro político clave de su administración y base principal de su movimiento republicano.

El estado del sol se ha convertido en un bastión político para Trump, que goza de altos niveles de apoyo en Palm Beach, Miami-Dade y otras zonas del sur de Florida con fuerte presencia de votantes hispanos, entre ellos miles de cubanoamericanos.

Las encuestas más recientes sitúan su popularidad en el estado por encima del 65 %.

“Florida siempre ha sido el corazón del espíritu estadounidense: trabajo duro, libertad y amor por nuestro país. Estoy muy orgulloso de llamarlo mi hogar”, afirmó Trump durante la ceremonia, donde estuvo acompañado por miembros de su gabinete y autoridades locales.