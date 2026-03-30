Cubanos gritan "Cuba Next" a Trump a su paso por Palm Beach

El exiliado y exprisionero político cubano José Daniel Ferrer transmitió en vivo este domingo desde West Palm Beach, Florida, una manifestación de cubanoamericanos que se congregaron a lo largo de la ruta que recorre el presidente Donald Trump desde su residencia en Mar-a-Lago hasta el aeropuerto local, cuando el mandatario regresaba a Washington.

Los manifestantes, portando banderas cubanas y estadounidenses, gritaron repetidamente "¡Cuba Next!", "¡Freedom for Cuba!" y "¡Viva Donald Trump!", mientras el convoy presidencial pasaba frente a ellos, en una demostración simultánea de gratitud y presión para que la administración Trump priorice la liberación de Cuba.

"Tenemos a los patriotas cubanos aquí que gritan Cuba Next, Cuba Next", describió Ferrer con visible emoción durante la transmisión, en la que también se observó la presencia de agentes del Servicio Secreto y la policía del condado de Palm Beach.

Ferrer agradeció explícitamente al presidente y a su equipo.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue categórico al trazar una línea entre quienes apoyan y quienes critican al mandatario.

"Los cubanos cómplices de la tiranía odian a Donald Trump. Los cubanos amantes de la libertad amamos y queremos y agradecemos a Donald Trump. Es un gran amigo del pueblo de Cuba", aseveró.

Ferrer también advirtió que "cubano que calumnie al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es más miserable que los Castro y Canel juntos".

La manifestación se produce días después de que Trump declarara públicamente, el pasado viernes, "Cuba es la siguiente, pero hagan como si no lo hubiera dicho", y de que el secretario de Estado Marco Rubio condicionara cualquier acuerdo con La Habana a un cambio total del sistema de gobierno cubano.

Ferrer, quien fue exiliado forzosamente a Miami el 13 de octubre de 2025 tras décadas de prisión en Cuba, anunció que los manifestantes se reúnen todos los domingos en ese punto de West Palm Beach y se mostró convencido de que la caída del régimen es inminente.

"Pronto vamos a estar celebrando por toda la comunidad", sentenció.

"¡Viva Cuba Libre, viva la oposición pacífica, libertad para los presos políticos, y viva Donald Trump!", cerró Ferrer su transmisión desde West Palm Beach.

El pasado martes, el Free Cuba Rally en el Milander Park de Hialeah había reunió a cientos de cubanoamericanos con ese mismo grito, con la participación de Ferrer, Rosa María Payá, la senadora Ileana García y artistas como Yotuel Romero y Gente de Zona.