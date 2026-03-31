Última tecnología en Cuba: palomas mensajeras ponen en alerta a EE.UU.

Un colombófilo cubano se ha vuelto viral en redes sociales tras publicar un video en las redes sociales donde explica con detalle cómo funciona una red organizada de palomas mensajeras en Cuba, generando comentarios irónicos e indignados entre los internautas.

En el clip de un minuto, compartido por el perfil oficial del gobierno de Songo La Maya, Santiago de Cuba, el hombre describe a un grupo de militares del régimen un sistema en el que los criadores intercambian palomas entre distintas localidades —como San Mundo del Crucero y Alto Zongo— para garantizar que los mensajes lleguen a su destino.

El hombre describe lo que presenta como un “complejo y sofisticado sistema” de mensajería, en el que una paloma es liberada desde un punto acordado y luego recogida en destino por otra persona para entregar el mensaje a los destinatarios finales.

El sistema funciona mediante un intercambio recíproco: cada colombófilo envía sus propias palomas a un criador en otro punto del país, y ese criador hace lo mismo en sentido inverso.

"Yo cojo esta paloma, mando 20 palomas mías para Zongo. Aquel me manda 20 para acá", detalla.

En casos de urgencia, las aves se distribuyen entre todos los asociados para ampliar la cobertura: "De esta mía yo mando 5 para que se riegan legalmente todas las palomas de los colombófilos. Con el objetivo de que el mensaje de donde haya que mandarlo, la paloma va a llegar a su destino".

El video acumula más de 31,000 visualizaciones y decenas de comentarios, la mayoría irónicos.

Los internautas interpretaron la explicación como un síntoma del colapso de las comunicaciones en la isla, con reacciones que oscilan entre el humor negro y la resignación. Varios usuarios señalaron que en pleno siglo XXI los cubanos se ven obligados a recurrir a métodos de comunicación del siglo XIX.

Nai Zald dijo: "Es asombroso, el mismo método de la primera guerra mundial".

"Acuérdense que los americanos tienen el águila imperial que casualmente tiene una gran afinidad por las palomas, les encantan", ironizó Dayan Montero Vazquez

Por su parte, Randy Alfonso continuó la burla: "¿Qué velocidad de conexión tienen los satos y cuánto de ram los buchones?"

Jorge Luis Gonzalez dijo: "67 años el mundo entero avanzó y esa misma cantida la retrocedimos nosotros en el tiempo".

El contexto en que emerge el video no es casual. Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas y de comunicaciones de su historia reciente, con apagones masivos diarios que colapsan el Sistema Energético Nacional y paralizan los servicios de ETECSA, el monopolio estatal de telecomunicaciones, dejando a comunidades enteras sin internet, telefonía fija ni datos móviles.

El régimen, además, declaró ilegal el uso de Starlink sin autorización estatal desde abril de 2025, bloqueando una de las pocas alternativas de conectividad disponibles para los cubanos.

El episodio no es el primero que conecta a las palomas cubanas con las redes sociales. Este mes, una paloma con anillos de identificación cubanos fue encontrada exhausta en Panama City, Florida, tras cruzar el mar abierto, lo que también generó un viral con comentarios sobre el ave "huyendo del régimen", en paralelo directo con la migración humana masiva desde la isla.