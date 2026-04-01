Piden a Con Filo pronunciarse sobre Sandro Castro y lo acusan de saber "dónde dice peligro"

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La publicación que el programa estatal cubano Con Filo compartió este martes en Facebook, burlándose de declaraciones de Donald Trump sobre Cuba y la supuesta necesidad de calefacción en la isla tropical, desató una reacción inesperada: decenas de internautas ignoraron el tema propuesto y exigieron al programa que hablara de la reciente entrevista de Sandro Castro con CNN.

El post, titulado "Hace frío sin ti, Trump" ironiza sobre los comentarios del presidente estadounidense, pero las reacciones de los seguidores tomaron un rumbo completamente distinto.

Tamara González Serrano fue una de las primeras en señalar la omisión: "Y qué me dices de la entrevista a Sandro?"

Yoel Lopez respondió de inmediato con una frase que resumió el sentir de muchos: "De eso ellos no hablan, ellos saben dónde dice DANGER".

Raisa Barrera respaldó el comentario con un gesto de aprobación, mientras Daniel Martines fue más directo: "Por qué no dedican uno de sus programas a hablar de la entrevista de Sandro Castro? Tenemos que criticarlo todo no?".

Yoel Lopez volvió a la carga en otro comentario: "Los quiero criticando a Sandro Castro arriba los esperamos, porque Sandrito ha dicho cosas peores que Anna Sofía Benítez Silvente y los chicos de El4tico y lo veo libre......así que dale, arriba esperamos un buen reportaje".

Claudia Montenegro Zamora se sumó con una petición directa: "El próximo Confilo que sea dedicado a Sandro ya que les gusta burlarse tanto quiero que se burlen del".

El reclamo tiene un contexto inmediato muy claro. Este lunes, Sandro Castro —nieto de Fidel Castro, "influencer" habanero de 33 años y propietario del Bar EFE en el Vedado— concedió una entrevista exclusiva a CNN con el periodista Patrick Oppmann, grabada en su apartamento de La Habana.

En esa entrevista, Sandro criticó abiertamente al presidente Miguel Díaz-Canel: "Para mí no está haciendo un buen trabajo, porque desde hace rato tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien y que hoy en día nos están perjudicando".

También se declaró abiertamente pro-capitalista: "Hay muchas personas en Cuba que piensan de forma capitalista y que quieren que en Cuba haya un capitalismo con soberanía".

Y fue más lejos: "La mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo. Y eso ha creado diferencias y, tristemente, odio".

Las declaraciones sacudieron las redes sociales cubanas y se convirtieron en el tema del momento, lo que hace aún más llamativo el silencio de Con Filo al respecto.

La percepción generalizada entre los internautas es que Con Filo, programa producido por Cubadebate y creado en 2021 tras las protestas del 11 de julio como herramienta mediática del régimen, aplica un doble rasero: arremete con sarcasmo contra activistas, periodistas independientes y creadores de contenido críticos del gobierno, pero guarda silencio ante las polémicas declaraciones de un miembro de la propia élite revolucionaria.

El patrón no es nuevo. Desde mayo de 2025, internautas ya señalaban irónicamente que el programa nunca abordaría a Sandro Castro precisamente porque "sabe dónde dice DANGER", una expresión que alude a los límites que el régimen impone a sus propios medios.