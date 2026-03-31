"Díaz-Canel no lo está haciendo bien": Sandro Castro lanza duras críticas en entrevista con CNN

El nieto de Fidel Castro e "influencer" habanero, Sandro Castro, criticó abiertamente al presidente Miguel Díaz-Canel en una entrevista exclusiva concedida a CNN, afirmando que el mandatario no está haciendo un buen trabajo con las decisiones que Cuba necesitaba.

"Para mí no está haciendo un buen trabajo, porque desde hace rato tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien y que hoy en día nos están perjudicando", declaró Sandro Castro, de 33 años, en la conversación realizada en su apartamento en La Habana, una zona afectada por apagones frecuentes.

Las declaraciones resultan llamativas por provenir de un miembro de la familia que fundó el sistema que Díaz-Canel encabeza, y reflejan el nivel de desgaste que atraviesa el régimen ante una de las peores crisis económicas y energéticas de su historia reciente.

Sandro Castro también se declaró abiertamente pro-capitalista, en una postura que contrasta con el legado de su abuelo.

"Hay muchas personas en Cuba que piensan de forma capitalista y que quieren que en Cuba haya un capitalismo con soberanía", afirmó.

Cuando el periodista le preguntó qué diría Fidel Castro al saber que su nieto se considera más capitalista que comunista, Sandro respondió con cautela: "Él era una persona que tenía sus principios. Cada cual es como es, obviamente, pero también respetaba a otras personas. Ya te digo, es mi forma de pensar".

El nieto del líder histórico del dictador reconoció además las penurias que vive el pueblo cubano, aunque admitió contar con un generador eléctrico, una ventaja que la mayoría de los cubanos no tiene.

"Hay que luchar, como decimos todos los cubanos. Es duro, muy duro… incluso para un Castro. Sufres con miles de dificultades: un día no hay luz, no hay agua, no llega una mercancía… es muy duro", señaló.

Sandro Castro es propietario del Bar EFE en el Vedado habanero, cuya entrada cuesta 1,000 pesos cubanos mensuales y exige un consumo mínimo de 15,000 pesos por mesa, equivalente a dos meses del salario promedio cubano.

Pese a ello, insistió en que su apellido no le otorga ventajas especiales: "Mi apellido es mi apellido. Estoy orgulloso de él, lógicamente, pero no veo esa ayuda que usted menciona. Soy como un ciudadano más".

Sobre el malestar generalizado en la sociedad cubana, Sandro Castro fue directo: "La mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo. Y eso ha creado diferencias y, tristemente, odio".