Sandro Castro a CNN: 'La mayoría de los cubanos quieren capitalismo, no comunismo'

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro e influencer habanero de 33 años, aseguró en una entrevista exclusiva con CNN que la mayoría de los cubanos desea un cambio de modelo económico hacia el capitalismo, una afirmación que ha generado fuerte repercusión por el peso simbólico de su apellido.

La entrevista, realizada por el corresponsal Patrick Oppmann en La Habana, tuvo lugar en el propio apartamento del joven, en medio de una crisis energética que ha dejado apagones masivos en gran parte del país, en uno de los momentos más complejos para la isla en décadas.

“Creo que la mayoría de los cubanos quieren ser capitalistas, no comunistas”, afirmó Castro, quien también reconoció que esas diferencias de visión han generado tensiones y división dentro de la sociedad.

Nieto de Fidel Castro y Dalia Soto del Valle, Sandro forma parte de una familia históricamente envuelta en el hermetismo, añade CNN. Su padre, Alexis Castro Soto del Valle, ingeniero de telecomunicaciones, también ha tenido presencia en redes sociales, donde ha compartido recuerdos familiares y críticas veladas a decisiones económicas recientes, aunque en 2024 anunció una “desintoxicación digital” y dejó de publicar.

Durante la entrevista, Sandro Castro habló abiertamente sobre sus aspiraciones personales, que incluyen emprender negocios como la producción de cerveza y la adquisición de clubes nocturnos, pero se quejó de las trabas burocráticas que, según dijo, limitan el desarrollo económico en Cuba.

“Tenemos que abrir el modelo económico, eliminar la burocracia”, expresó, en una crítica directa al sistema instaurado por su propio abuelo.

Aunque se definió como “revolucionario de ideas, de progreso y de cambio”, no dudó en cuestionar la gestión del gobernante Miguel Díaz-Canel. “Para mí, no está haciendo un buen trabajo”, afirmó.

El influencer también reveló que sus publicaciones en redes sociales —muchas de ellas polémicas, en las que ironiza sobre los apagones o la escasez— han provocado que sea citado por la Seguridad del Estado. Según explicó, fue liberado con una advertencia, al no haber incitado a la violencia.

Pese a elogiar la figura de Fidel Castro y de Raúl Castro, evitó pronunciarse sobre si la revolución mejoró la vida en la isla. “Nací después de 1959, así que no puedo decirlo”, respondió.

En contraste, se mostró más explícito al referirse al futuro económico del país y a la posibilidad de cambios en su modelo. “Hay mucha gente en Cuba que piensa de forma capitalista, quiere practicar el capitalismo con soberanía”, sostuvo.

Sus declaraciones llegan en un contexto de crisis prolongada, marcada por escasez, inflación y un deterioro sostenido de las condiciones de vida, que ha empujado a miles de cubanos a emigrar en los últimos años.