Messi marca el primer gol del Inter Miami en el Nu Stadium

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Lionel Messi anotó de cabeza en el minuto 10 el primer gol de la historia del Nu Stadium este sábado, en el partido inaugural del nuevo estadio de Inter Miami ante Austin FC, que terminó en empate 2-2.

El tanto, que fue el gol número 903 en la carrera profesional del astro argentino, llegó como respuesta al temprano 0-1 marcado por Guilherme Biro en el minuto seis para Austin FC.

La cuenta oficial del club en la red social X lo resumió sin rodeos: "El primer gol en casa. Escrito por Leo Messi".

No fue solo un cabezazo para empatar un partido. Fue la primera huella emocional en una noche diseñada para celebrar identidad y crecimiento, y cayó en manos —o mejor dicho, en la cabeza— del jugador alrededor del cual Inter Miami construyó su salto de escala y su prestigio global.

El partido no fue sencillo para Las Garzas. Austin FC volvió a ponerse en ventaja en el minuto 53 con un gol de Jayden Nelson, pero fue Suárez quien, en el minuto 82, aprovechó un córner ejecutado por Silvetti para empatar definitivamente 2-2 con su primer gol de la temporada 2026. Inter Miami remató 27 veces y pateó nueve disparos entre los tres palos durante la noche.

El defensor Maxi Falcón resumió el aporte del dúo histórico tras el encuentro: "Muy contento por ellos. Siempre son los jugadores que marcan la diferencia. Leo, con la pelota ya sabemos lo que es, lo que genera para el rival, incluso sin la pelota, y Luis también, cada vez que está dentro del área, es letal. Hoy lo volvió a demostrar".

Días antes del estreno, el club había anunciado la creación del Leo Messi Stand, una tribuna bautizada en honor a su capitán —las secciones 117-121 y 217-223 de la zona este—, presentada como un caso único en el deporte global: un jugador activo que ya da nombre a una grada en el estadio donde juega regularmente. Su contrato fue renovado hasta 2028 en octubre de 2025, consolidando aún más su vínculo con el club.

El Nu Stadium, ubicado en Miami Freedom Park sobre el antiguo campo de golf Melreese, tiene capacidad para 26,700 espectadores y forma parte de un complejo de 53 hectáreas con una inversión total de 1,000 millones de dólares. Su nombre proviene del acuerdo de derechos de denominación con Nubank, anunciado el 3 de marzo.

Jorge Mas, propietario principal del club, describió la inauguración como "la realización de un sueño", cerrando una noche histórica para una franquicia que, desde la llegada de Messi, ha conquistado la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025.