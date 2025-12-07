¡Los mejores de EE.UU!: Inter Miami de Messi levanta la MLS Cup

Vídeos relacionados:
El Inter Miami es el campeón de EE. UU. tras levantar este domingo la MLS Cup tras vencer a Vancouver Whitecaps 3 goles por 1.
Los dirigidos por Javier Mascherano contaron con una asistencia de Messi en el último partido como profesional de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes se retiran del fútbol levantando la copa.
Un autogol de Édier Ocampo al minuto 8 tras una buena jugada de Messi y De Paul que termina en centro de Allende. Tras el gol, lo de Miami no pudieron dominar el juego y sufrieron algo antes los de Vancouver que tuvieron alguna clara antes del final del primer tiempo, pese a la floja actuación de su estrella Thomas Müller.
Los canadienses también salieron mejor en la segunda parte hasta que consiguieron el empate en el minuto 60 y luego una pelota al palo estadounidense Sabbi.
Los de Miami se desperezaron y llegó el gol de Rodrigo De Paul, tras asistencia de Leo Messi. En el descuento Allende marcó el 3-1 y la celebración ya no se pudo parar.
Messi llegó a 47 títulos en su carrera, el más ganador de la historia, en el último día de dos de sus mejores amigos desde Barcelona.
Lo más leído hoy:
El camino a la final
El crecimiento del Inter Miami quedó retratado en su recorrido por la postemporada.
El equipo, que había terminado tercero en el Este durante la fase regular, superó a Nashville en una serie que necesitó tres partidos: ganó 3-1 y 4-0 en Miami, con una caída 2-1 en Tennessee que obligó al desempate.
Luego aplastó 4-0 a Cincinnati en semifinales antes del triunfo 5-1 ante New York City FC en la Final de la Conferencia Este.
En total, marcó 13 goles y recibió solo uno en sus últimos tres compromisos.
La transformación del club, desde la llegada de Messi en 2023 cuando ocupaba los últimos puestos de la liga, contrasta con la realidad de sus primeras cinco temporadas, en las que nunca había superado la ronda inicial de los Playoffs.
La conquista del Supporters’ Shield en 2023 y el título de Leagues Cup fueron los primeros pasos; ahora, el equipo se coronó campeón de la MLS, el galardón más importante.
Preguntas frecuentes sobre el triunfo del Inter Miami en la MLS Cup
¿Cómo logró el Inter Miami ganar la MLS Cup 2025?
El Inter Miami ganó la MLS Cup 2025 al vencer 3-1 a los Vancouver Whitecaps. El equipo mostró un gran rendimiento durante la postemporada, destacando jugadores como Lionel Messi, quien asistió en uno de los goles, y Rodrigo De Paul, quien marcó uno de los tantos en la final. El equipo, bajo la dirección de Javier Mascherano, transformó su rendimiento desde la llegada de Messi en 2023, pasando de ocupar los últimos puestos a conquistar títulos importantes.
¿Qué impacto ha tenido Lionel Messi en el Inter Miami?
La llegada de Lionel Messi al Inter Miami en 2023 ha sido transformadora para el club. Desde su incorporación, el equipo ha ganado varios títulos importantes como el Supporters’ Shield y la MLS Cup. Messi no solo ha aportado en el campo con asistencias y goles, sino que también ha elevado el perfil del club a nivel internacional, aumentando las ventas de camisetas y el interés global en el equipo.
¿Quiénes se retiraron del fútbol tras la victoria del Inter Miami?
Jordi Alba y Sergio Busquets anunciaron su retiro del fútbol profesional tras la victoria del Inter Miami en la MLS Cup 2025. Ambos jugadores, que tuvieron una destacada trayectoria en el FC Barcelona junto a Messi, decidieron terminar sus carreras levantando un título en Estados Unidos.
¿Cuál ha sido el recorrido del Inter Miami en la postemporada de la MLS 2025?
El Inter Miami tuvo un recorrido impresionante en la postemporada de la MLS 2025. El equipo terminó tercero en la Conferencia Este durante la fase regular y superó a Nashville, Cincinnati y New York City FC en los playoffs antes de vencer a Vancouver Whitecaps en la final, marcando 13 goles y recibiendo solo uno en sus últimos tres encuentros antes de la final.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.