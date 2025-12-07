¡Los mejores de EE.UU!: Inter Miami de Messi levanta la MLS Cup

Vídeos relacionados:

El Inter Miami es el campeón de EE. UU. tras levantar este domingo la MLS Cup tras vencer a Vancouver Whitecaps 3 goles por 1.

Los dirigidos por Javier Mascherano contaron con una asistencia de Messi en el último partido como profesional de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes se retiran del fútbol levantando la copa.

Un autogol de Édier Ocampo al minuto 8 tras una buena jugada de Messi y De Paul que termina en centro de Allende. Tras el gol, lo de Miami no pudieron dominar el juego y sufrieron algo antes los de Vancouver que tuvieron alguna clara antes del final del primer tiempo, pese a la floja actuación de su estrella Thomas Müller.

Los canadienses también salieron mejor en la segunda parte hasta que consiguieron el empate en el minuto 60 y luego una pelota al palo estadounidense Sabbi.

Los de Miami se desperezaron y llegó el gol de Rodrigo De Paul, tras asistencia de Leo Messi. En el descuento Allende marcó el 3-1 y la celebración ya no se pudo parar.

Messi llegó a 47 títulos en su carrera, el más ganador de la historia, en el último día de dos de sus mejores amigos desde Barcelona.

El camino a la final

El crecimiento del Inter Miami quedó retratado en su recorrido por la postemporada.

El equipo, que había terminado tercero en el Este durante la fase regular, superó a Nashville en una serie que necesitó tres partidos: ganó 3-1 y 4-0 en Miami, con una caída 2-1 en Tennessee que obligó al desempate.

Luego aplastó 4-0 a Cincinnati en semifinales antes del triunfo 5-1 ante New York City FC en la Final de la Conferencia Este.

En total, marcó 13 goles y recibió solo uno en sus últimos tres compromisos.

La transformación del club, desde la llegada de Messi en 2023 cuando ocupaba los últimos puestos de la liga, contrasta con la realidad de sus primeras cinco temporadas, en las que nunca había superado la ronda inicial de los Playoffs.

La conquista del Supporters’ Shield en 2023 y el título de Leagues Cup fueron los primeros pasos; ahora, el equipo se coronó campeón de la MLS, el galardón más importante.