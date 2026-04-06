Florida intenta frenar un desastre ecológico con liberación de cangrejos

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El Mote Marine Laboratory de Sarasota liberó a finales de marzo los primeros cangrejos rey caribeños criados en cautiverio sobre un arrecife de coral en las Lower Florida Keys, en un hito histórico para la restauración del sistema de arrecifes de Florida, el tercero más grande del mundo, reportó WFLA-TV.

El arrecife de coral de Florida ha perdido más del 90% de su coral vivo en los últimos 75 años debido a la sobrepesca, enfermedades, proliferación de algas y el estrés climático, y el proyecto busca revertir ese colapso mediante una estrategia que va más allá del simple trasplante de corales.

La liberación fue realizada desde el Florida Coral Reef Restoration Crab Hatchery Research Center, una instalación pionera de 6,000 pies cuadrados ubicada en el Aquaculture Research Park de Mote en Sarasota, que actualmente alberga más de 300 cangrejos adultos y tiene capacidad para producir hasta 250,000 juveniles al año.

El cangrejo rey caribeño (Maguimithrax spinosissimus) es considerado uno de los herbívoros más eficaces del Atlántico occidental: consume macroalgas que bloquean la luz solar y compiten con los corales jóvenes por espacio, incluyendo especies que otros herbívoros evitan, como Amphiroa, Halimeda y Dictyota.

Estudios previos demuestran que su presencia puede reducir la cobertura algal entre un 50% y un 85%, incrementando significativamente el reclutamiento de corales y la abundancia de peces arrecifales.

El Dr. Jason Spadaro, gerente del programa de restauración de arrecifes de coral de Mote, describió el comportamiento de los animales tras su liberación: "Mientras soltábamos los cangrejos en el arrecife, casi todos ellos agarraron inmediatamente un trozo de alga, se lo metieron en la boca y corrieron a refugiarse", reportó Fox News.

Los juveniles tardan entre tres y cinco meses en alcanzar el tamaño adecuado para su liberación, tras pasar por revisión veterinaria, y el primer nacimiento exitoso en cautiverio ocurrió en febrero de 2022.

El objetivo final del proyecto es liberar 35,000 cangrejos a lo largo del Florida Keys National Marine Sanctuary, desde Key Largo hasta el oeste de Key West, con más liberaciones planificadas para este mes de abril.

La urgencia del proyecto queda clara ante la magnitud del daño acumulado: la ola de calor marino de 2023 fue la peor registrada en la historia de Florida, con temperaturas superficiales del mar que alcanzaron hasta 38°C en las Florida Keys, provocando blanqueamiento al 100% en sitios como Horseshoe Reef, Cheeca Rocks, Sombrero Reef y Looe Key, según CBS News.

Tras esa catástrofe, dos especies críticas —el coral asta de ciervo y el coral cuerno de alce— fueron declaradas funcionalmente extintas en la región por la Universidad de Miami en octubre de 2025.

A ello se suma la enfermedad de pérdida de tejido en corales pétreos, detectada por primera vez en septiembre de 2014 cerca de Miami, que ha afectado a más del 90% de los corales susceptibles en la región.

Mote lleva realizando trasplantes de coral desde 2008, y el 75% de los corales plantados en ese período sobrevivieron la reciente ola de calor y continúan creciendo y reproduciéndose.

El Dr. Spadaro resumió la filosofía que guía el esfuerzo: "Ahora no es el momento de rendirse, ahora es el momento de intensificar el trabajo".