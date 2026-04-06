Aduana frustra intentos de sacar casi 2 mil tabacos y aves vivas por aeropuerto de La Habana hacia EE.UU.

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La Aduana de Cuba frustró esta semana dos intentos de tráfico ilegal en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, al detectar y decomisar 1,948 tabacos repartidos en cuatro equipajes y siete aves vivas ocultas en tubos de desodorante adheridos al cuerpo de un pasajero, ambos casos con destino a Estados Unidos.

Los hechos fueron informados el jueves último por Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República (AGR), a través de su cuenta en la red social X.

Según el informe oficial, los agentes descubrieron el lote de tabacos distribuidos en las valijas de cuatro personas, que intentaban sacarlos del país rumbo a EE.UU. sin declarar. Se realizó la denuncia a la policía, indicó Pérez.

En el segundo caso, un pasajero llevaba las aves adheridas al cuerpo, escondidas en tubos de desodorante, con el fin de extraerlas ilegalmente. Sobre este incidente, el funcionario de la AGR afirmó que "la protección del patrimonio natural es una prioridad en la seguridad de la frontera".

Foto: X/@vicejefeagr

Esta modalidad de tráfico ya había sido detectada anteriormente: en febrero de este año fue atrapado otro viajero en el aeropuerto habanero con 28 aves ocultas de la misma forma.

El contrabando ilegal de tabacos tampoco es un hecho aislado. En los dos últimos meses, la aduana cubana ha reportado varios operativos similares: la detección de más de 370 cajas de tabacos falsificados y el decomiso de más de 3,800 tabacos con destino a Panamá, además de más de 4,000 sellos de marcas cubanas ocultos en equipajes.

Las autoridades aduaneras han señalado que este tipo de acciones dañan la imagen y el prestigio de las marcas cubanas en el exterior, además de constituir infracciones de la legalidad que pueden derivar en denuncias ante la policía.

La AGR de Cuba ha advertido que continuará intensificando los controles en los aeropuertos para frenar cualquier tipo de tráfico y actividades ilícitas a través de las fronteras del país. Además del contrabando de tabacos y animales, las autoridades han reportado seis operaciones de narcotráfico en lo que va de año en el aeropuerto de La Habana, lo que evidencia la persistencia de intentos por introducir o sacar sustancias ilegales a través de esa terminal aérea.