Aduana frustra intentos de sacar casi 2 mil tabacos y aves vivas por aeropuerto de La Habana hacia EE.UU.

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La Aduana de Cuba frustró esta semana dos intentos de tráfico ilegal en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, al detectar y decomisar 1,948 tabacos repartidos en cuatro equipajes y siete aves vivas ocultas en tubos de desodorante adheridos al cuerpo de un pasajero, ambos casos con destino a Estados Unidos.
Los hechos fueron informados el jueves último por Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República (AGR), a través de su cuenta en la red social X.
Según el informe oficial, los agentes descubrieron el lote de tabacos distribuidos en las valijas de cuatro personas, que intentaban sacarlos del país rumbo a EE.UU. sin declarar. Se realizó la denuncia a la policía, indicó Pérez.
En el segundo caso, un pasajero llevaba las aves adheridas al cuerpo, escondidas en tubos de desodorante, con el fin de extraerlas ilegalmente. Sobre este incidente, el funcionario de la AGR afirmó que "la protección del patrimonio natural es una prioridad en la seguridad de la frontera".
Esta modalidad de tráfico ya había sido detectada anteriormente: en febrero de este año fue atrapado otro viajero en el aeropuerto habanero con 28 aves ocultas de la misma forma.
El contrabando ilegal de tabacos tampoco es un hecho aislado. En los dos últimos meses, la aduana cubana ha reportado varios operativos similares: la detección de más de 370 cajas de tabacos falsificados y el decomiso de más de 3,800 tabacos con destino a Panamá, además de más de 4,000 sellos de marcas cubanas ocultos en equipajes.
Las autoridades aduaneras han señalado que este tipo de acciones dañan la imagen y el prestigio de las marcas cubanas en el exterior, además de constituir infracciones de la legalidad que pueden derivar en denuncias ante la policía.
La AGR de Cuba ha advertido que continuará intensificando los controles en los aeropuertos para frenar cualquier tipo de tráfico y actividades ilícitas a través de las fronteras del país. Además del contrabando de tabacos y animales, las autoridades han reportado seis operaciones de narcotráfico en lo que va de año en el aeropuerto de La Habana, lo que evidencia la persistencia de intentos por introducir o sacar sustancias ilegales a través de esa terminal aérea.
Preguntas frecuentes sobre el tráfico ilegal en el aeropuerto de La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Qué intentos de contrabando se frustraron recientemente en el Aeropuerto de La Habana?
La Aduana de Cuba frustró el intento de sacar 1,948 tabacos y siete aves vivas del país hacia Estados Unidos. Los tabacos estaban ocultos en cuatro equipajes y las aves en tubos de desodorante adheridos al cuerpo de un pasajero.
¿Cuáles son las consecuencias del contrabando de tabacos en Cuba?
El contrabando de tabacos daña la imagen y el prestigio de las marcas cubanas en el exterior y constituye una infracción legal. Las autoridades aduaneras han intensificado los controles para frenar este tipo de tráfico y proteger un rubro económico vital para el país.
¿Qué medidas está tomando la Aduana cubana para combatir el tráfico ilegal?
La Aduana de Cuba intensifica los controles en aeropuertos y fronteras para frenar el tráfico de tabacos, animales y otras actividades ilícitas. Se han reportado varias operaciones exitosas en el Aeropuerto Internacional José Martí, incluyendo la detección de drogas y mercancías falsificadas.
¿Cómo afecta el tráfico ilegal de especies a Cuba?
El tráfico ilegal de especies es un problema recurrente en Cuba, afectando la biodiversidad y el patrimonio natural del país. Las autoridades han señalado la protección de la flora y fauna como una prioridad en la seguridad fronteriza.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.