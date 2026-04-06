“¡No me metan en el mismo saco!”: Cubano en México pide no ser juzgado por otros compatriotas

Un cubano residente en Sonora ha alzado la voz en redes sociales para marcar distancia de ciertos comportamientos de migrantes de la isla en México que, según denuncia, están dañando la imagen de toda la comunidad.

En un mensaje directo y cargado de molestia, el joven —identificado como Kevin KL— pidió públicamente que no se le incluya “en el mismo saco” cuando se hable de cubanos viviendo en el país azteca. Su reclamo apunta a actitudes que considera irrespetuosas por parte de algunos compatriotas, como criticar la comida, los supermercados y hasta a los propios mexicanos.

“El problema es que hay muchos paisanos míos que están haciendo las cosas mal estando aquí en México. Y no es justo que paguemos todos por algunos que se creen más vivos que otros”, expresó.

El cubano cuestionó especialmente las comparaciones negativas hacia México, señalando lo contradictorio que resulta criticar aspectos básicos de un país que, a su juicio, ha abierto sus puertas a los migrantes cubanos en busca de oportunidades.

“Se la pasan calificando la gastronomía mexicana como si ellos supieran mucho… y en Cuba no hay ni comida”, dijo, en un tono que mezcla frustración con autocrítica. También reprochó las críticas a los supermercados mexicanos, recordando las carencias que se viven en la isla.

Más allá de la polémica, el mensaje refleja una tensión cada vez más visible dentro de la comunidad cubana en el exterior: la necesidad de integrarse, agradecer las oportunidades y, al mismo tiempo, cuidar la imagen colectiva.

Desde su experiencia en Sonora, Kevin KL hizo un llamado a la reflexión, especialmente dirigido a los cubanos recién llegados o en proceso de adaptación: “Dénse cuenta que están haciendo las cosas mal”.