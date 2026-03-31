"No tenemos dinero, pero no somos pobres": Cubano en México responde a quienes le dicen que regrese a Cuba

Un cubano en México se ha vuelto viral en TikTok tras publicar un video en el que explica por qué no quiere regresar a Cuba, pese a no tener dinero. El contenido fue compartido en su cuenta @ino_la_puya3 en TikTok, donde el joven responde a quienes le cuestionan su permanencia fuera de la Isla.
“Para todas las amistades que me dicen: ‘Ino, vete para Cuba, ¿qué haces en México si no tienes dinero?’”.
En su mensaje, asegura que su situación económica en Cuba no era distinta y contrapone su experiencia actual: “Porque en Cuba no tenía dinero igual y era pobre; aquí en México no tenemos dinero, pero no somos pobres. Tenemos libertad, tenemos ropa, tenemos comida, que es lo más importante para un ser humano vivir, tenemos corriente”.
El joven también describe la realidad que, según su testimonio, se vive dentro de la Isla: “En Cuba no hay electricidad, no hay corriente, no hay comida; ustedes saben cómo está la situación en Cuba”, afirma, antes de dejar clara su decisión personal: “Por eso, queridos amigos míos, yo Ino, Iovani Alejandro Vizcaíno Valdés me quedo en México viviendo como estoy, feliz y contento”.
Aunque reconoce que aún no ha alcanzado la estabilidad económica que desea, insiste en sus prioridades actuales: “Algún día voy a tener ese dinero que tanto anhelo, algún día lo voy a tener, pero ahora no lo tengo; pero tengo libertad, es lo más importante: libertad”.
El video ha generado una amplia ola de reacciones, en su mayoría de apoyo, bienvenida y reconocimiento a su postura. Varios usuarios destacaron el valor de buscar una vida mejor fuera del país de origen, como refleja el comentario: “Todos tenemos derecho de buscar una mejor vida, estoy en USA, soy mexicana, tú cubano, y vives en México, bien llegado a mi país”.
Otros enfatizaron la importancia del esfuerzo personal y la perseverancia: “No le hagas caso siempre hay muchos que ladran pero si usted lucha día a día honradamente así que el sol sale para todos, gracias por hablar bien así a mi querido México, me gustan los que no son de México y ven una oportunidad, eso me da mucho gusto”, mientras que algunos mensajes apelan directamente a la superación: “Tú sigue y dale para adelante, que Dios abra tus caminos” y “Usted échele ganas, recuerda que lo imposible solo cuesta un poquito más de esfuerzo”.
También abundan los mensajes de bienvenida y respaldo desde México, como “bienvenido a México entonces, si te lo propones puedes lograr muchas cosas también aquí en México, solo es cuestión de metas”, “Aquí tienes una amiga mexicana” o “siempre serás bienvenido en este hermoso país”.
Otros comentarios resaltan valores como la libertad y la gratitud, en sintonía con el mensaje del video: “la riqueza que tienes es tu libertad y comida, bienvenido” y “libertad se llama eso, soy venezolano, viva la tierra de Javier Solis y Pedro infante, libertad, hermano”.
Asimismo, algunos usuarios compartieron experiencias personales o visiones positivas sobre el país de acogida: “yo vivo feliz en México y ni aunque habrán la frontera me cruzo, México es maravilloso y precioso, y su gente super linda, además que estoy felizmente casada con un mexicano. ¡Viva México!” y “Qué bueno que te sientas mejor aquí en nuestro país, no somos ricos pero gracias al Dios poderoso tenemos un techito y un taquito y tenemos paz al final del día gracias a Dios”.
Más allá de su caso personal, el video resume una percepción extendida entre cubanos emigrados: que fuera de la Isla, aun con dificultades económicas, existen condiciones de vida que en Cuba siguen fuera del alcance de la mayoría.
Preguntas Frecuentes sobre la Emigración Cubana y la Situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué algunos cubanos eligen no volver a la isla?
Al menos parte de los cubanos decide no volver a menos que vean mejoras significativas en la situación del país. Muchos emigran en busca de libertad y mejores condiciones de vida, un contraste con la escasez, el apagón y la falta de oportunidades en Cuba, tal como lo expresa el joven en México que a pesar de no tener dinero, valora su libertad y acceso a necesidades básicas.
¿Qué razones tienen algunos cubanos para irse de Estados Unidos y volver a la isla?
Algunos cubanos se sienten atraídos por la idea de estar con sus familias en Cuba, a pesar de las dificultades económicas y políticas. Prefieren la compañía y el afecto de sus seres queridos sobre el estrés y las largas jornadas laborales en el extranjero. Sin embargo, esta decisión es controvertida y muchos critican el regreso debido a las condiciones en la isla.
¿Cómo afecta la situación en Cuba a los cubanos emigrados?
Los cubanos que ha oricido PDOS a sus familias en la isla enfrentan una gran carga emocional debido a las difíciles condiciones que viven sus seres queridos. A menudo comunican que la escasez de alimentos, medicinas y electricidad en Cuba les genera angustia y preocupación, y muchos intentan ayudar económicamente desde el extranjero, aunque esto no siempre es suficiente para aliviar la situación.
¿Qué opinan los cubanos sobre la vida en el extranjero versus la vida en Cuba?
Las opiniones están divididas; algunos prefieren la estabilidad emocional y el tiempo con la familia en Cuba, mientras que otros valoran la libertad y las oportunidades económicas en el extranjero. La vida en el extranjero puede ser percibida como estresante debido a la necesidad de menos horas de trabajo, pero también brinda acceso a recursos básicos y oportunidades de crecimiento que muchos no encuentran en la isla.
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