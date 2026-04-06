Profesor cubano desmonta el discurso de Sandro Castro y expone lo que revela sobre la crisis en Cuba

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El profesor universitario y ciudadano luso-cubano Rodolfo Bendoyro intervino ayer en CNN Portugal para analizar la polémica entrevista que Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, concedió a CNN International el 30 de marzo, y concluyó que sus declaraciones evidencian el fracaso del régimen cubano en tres dimensiones simultáneas: ideológica, moral y política.

La cadena portuguesa tituló la intervención de Bendoyro con una frase que resume su tesis central: "El comunismo está quebrado en Cuba hace décadas y es relevante que el nieto de Fidel Castro lo diga".

Bendoyro, que aparece con regularidad en medios portugueses como comentarista sobre la situación en Cuba, estructuró su análisis a partir de las propias palabras de Sandro Castro, convirtiendo esa entrevista en evidencia de un colapso sistémico.

"Sus declaraciones muestran el fracaso del régimen cubano en tres dimensiones: ideológico, moral y político", escribió el profesor en su cuenta de Facebook tras la intervención.

En el plano ideológico, Bendoyro señaló que "hasta el propio nieto de Fidel reconoce explícitamente que los cubanos no quieren comunismo", en referencia a la afirmación de Sandro Castro de que "la mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo".

En el plano moral, el análisis apunta directamente a la brecha entre el discurso y la realidad. La entrevista de CNN fue grabada en el apartamento de Sandro en el barrio habanero de Kohly —históricamente reservado para militares y agentes de inteligencia— durante un apagón, mientras el nieto del fundador del régimen usaba un generador propio, servía cervezas frías y lucía gafas de sol de diseñador.

Ese contraste resulta aún más elocuente si se considera que Sandro Castro admitió en la misma entrevista que su bar en el Vedado le costó 50,000 dólares, en un país donde el salario promedio ronda los veinte dólares mensuales.

Bendoyro lo formuló con precisión: la entrevista "expone la vida de privilegio de una élite vinculada al régimen, mientras la gente trabajadora vive en la miseria".

En el plano político, el profesor destacó que el propio Sandro calificó al presidente Miguel Díaz-Canel de incompetente."No está haciendo un buen trabajo", dijo el nieto de Fidel Castro y expresó simpatía por Donald Trump.

Para Bendoyro, el peso simbólico de todo esto es difícil de ignorar: "Es profundamente revelador que incluso un miembro de la familia Castro confirma, con sus palabras y acciones, el fracaso de un sistema que ha oprimido a Cuba durante décadas."

La intervención de Bendoyro en CNN Portugal se produce en un momento de máxima tensión en la isla, marcado por apagones de más de veinte horas diarias en algunas provincias y una presión creciente de la administración Trump.

El profesor también había aparecido anteriormente en la misma emisora, días antes, para comentar el anuncio del gobierno cubano del indulto de 2,010 presos el 2 de abril, advirtiendo que no había indicios de que entre los liberados hubiera presos políticos, y compartiendo un llamamiento de Amnistía Internacional Portugal.

Organizaciones como Prisoners Defenders estimaban 1,214 presos políticos en Cuba a febrero de 2026, una cifra que el régimen no ha reconocido ni abordado en ninguno de sus gestos recientes.