Sandro Castro asegura a CNN que fue citado por la Seguridad del Estado

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Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, reveló en una entrevista exclusiva con CNN que fue citado por la Seguridad del Estado cubana a raíz de sus videos satíricos y sus críticas al sistema.

Según el propio Castro, fue liberado con una advertencia y negó que su apellido haya influido en el resultado. Aseguró que las autoridades no tomaron medidas más severas porque, en su criterio, nunca ha incitado a la violencia ni al cambio de régimen.

Captura de pantalla/Instagram/sandro_castrox

La entrevista fue realizada durante uno de los frecuentes apagones que afectan a la isla, en su apartamento ubicado en el exclusivo barrio habanero de Kohly, una zona residencial donde residen militares y funcionarios vinculados a los servicios de inteligencia.

Entre los contenidos que han impulsado su notoriedad en redes sociales, destaca un video en el que simula una llamada con el secretario de Estado Marco Rubio, sugiriéndose como interlocutor político, así como otro en el que aparece “enamorado” de un bidón de gasolina, en alusión a la crisis energética. También generó repercusión un sketch en el que un imitador de Donald Trump llega a su puerta con la intención de “comprar Cuba”.

En el reportaje publicado por CNN, Castro también rechazó que su apellido le otorgue ventajas dentro del sistema. “Mi nombre es mi nombre. Estoy orgulloso de él, lógicamente. Pero no veo esa ayuda de la que hablas. Soy solo un ciudadano más”, afirmó.