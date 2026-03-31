Sandro Castro asegura a CNN que fue citado por la Seguridad del Estado

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Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, reveló en una entrevista exclusiva con CNN que fue citado por la Seguridad del Estado cubana a raíz de sus videos satíricos y sus críticas al sistema.
Según el propio Castro, fue liberado con una advertencia y negó que su apellido haya influido en el resultado. Aseguró que las autoridades no tomaron medidas más severas porque, en su criterio, nunca ha incitado a la violencia ni al cambio de régimen.
La entrevista fue realizada durante uno de los frecuentes apagones que afectan a la isla, en su apartamento ubicado en el exclusivo barrio habanero de Kohly, una zona residencial donde residen militares y funcionarios vinculados a los servicios de inteligencia.
Entre los contenidos que han impulsado su notoriedad en redes sociales, destaca un video en el que simula una llamada con el secretario de Estado Marco Rubio, sugiriéndose como interlocutor político, así como otro en el que aparece “enamorado” de un bidón de gasolina, en alusión a la crisis energética. También generó repercusión un sketch en el que un imitador de Donald Trump llega a su puerta con la intención de “comprar Cuba”.
En el reportaje publicado por CNN, Castro también rechazó que su apellido le otorgue ventajas dentro del sistema. “Mi nombre es mi nombre. Estoy orgulloso de él, lógicamente. Pero no veo esa ayuda de la que hablas. Soy solo un ciudadano más”, afirmó.
Preguntas Frecuentes sobre Sandro Castro y sus Críticas al Régimen Cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la Seguridad del Estado cubana citó a Sandro Castro?
Sandro Castro fue citado por la Seguridad del Estado cubana debido a sus videos satíricos y críticas al sistema. Aunque fue liberado con una advertencia, esto resalta el control del régimen sobre la libertad de expresión, incluso hacia miembros de la familia Castro.
¿Sandro Castro tiene privilegios debido a su apellido?
Sandro Castro ha negado repetidamente que su apellido le otorgue ventajas especiales, afirmando que es un "ciudadano más". Sin embargo, su vida de lujos y declaraciones contradictorias generan dudas sobre la veracidad de esta afirmación. Muchos cubanos consideran que su apellido sí le brinda privilegios.
¿Cuál es la postura política de Sandro Castro?
Sandro Castro se autodefine como "revolucionario sí, comunista no". Ha expresado críticas hacia el presidente Miguel Díaz-Canel y ha defendido el capitalismo como modelo deseado por muchos cubanos. Su postura es ambigua y oscila entre la crítica al régimen actual y el orgullo por su herencia familiar.
¿Cómo ha reaccionado Sandro Castro ante las críticas y controversias?
Sandro Castro suele responder con un tono burlón y provocador ante las críticas. Ha utilizado las redes sociales para defenderse y atacar a sus detractores, afirmando que es víctima de "odiadores". Esta actitud ha generado tanto apoyo como rechazo entre los cubanos.
¿Qué impacto tienen las declaraciones de Sandro Castro en la sociedad cubana?
Las declaraciones de Sandro Castro generan polémica y reflejan las tensiones dentro de Cuba. Su figura es vista como un símbolo de la hipocresía y el doble rasero del régimen, ya que mientras él critica el sistema, otros enfrentan represalias por menos. Su presencia en redes sociales mantiene viva la discusión sobre el futuro de Cuba y el papel de la familia Castro en él.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.