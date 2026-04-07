Vandalizan en La Habana el vehículo del sacerdote Lester Zayas, crítico del régimen

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El vehículo del sacerdote católico Lester Rafael Zayas Díaz apareció vandalizado este lunes en La Habana, según denunció el propio religioso a través de su perfil de Facebook, donde publicó fotografías que muestran los cristales de las ventanas laterales destrozados y el espejo retrovisor exterior dañado.

No es la primera vez que el automóvil de Zayas sufre un ataque de este tipo. Según documenta un patrón de vandalismo contra su vehículo, repetido en dos ocasiones, lo que refuerza las sospechas de un hostigamiento sistemático contra el sacerdote por sus críticas al régimen cubano.

En una ocasión anterior, los cristales de su vehículo ya habían aparecido rotos tras una noche de apagón.

Según La Hora de Cuba, Zayas no acusó directamente a ninguna entidad, pero sus palabras dejaron pocas dudas sobre sus sospechas: Algunos llaman a esto diálogo. Es su manera educada de decirte si queremos, podemos romperte.

El sacerdote afirmó que, aunque no tiene pruebas, tampoco tiene dudas sobre quién pudo haber autorizado el ataque, y utilizó la expresión los Pilatos de todos los tiempos para referirse a quienes, según él, intentan amedrentarlo sin poder apoderarse de la verdad.

Zayas prometió ofrecer más contexto en su momento.

El religioso ha sido una voz crítica constante frente al gobierno cubano, llegando incluso a interpelar directamente al presidente Miguel Díaz-Canel.

En una ocasión, el mandatario respondió a una damnificada con la frase "Y yo tampoco tengo para dártela ahora", lo que motivó nuevas críticas desde sectores religiosos.

El propio Zayas había exigido al gobierno que Renuncia si no puedes calmar ese grito terrible que brota del pueblo cubano.