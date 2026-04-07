Vandalizan en La Habana el vehículo del sacerdote Lester Zayas, crítico del régimen

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El vehículo del sacerdote católico Lester Rafael Zayas Díaz apareció vandalizado este lunes en La Habana, según denunció el propio religioso a través de su perfil de Facebook, donde publicó fotografías que muestran los cristales de las ventanas laterales destrozados y el espejo retrovisor exterior dañado.
No es la primera vez que el automóvil de Zayas sufre un ataque de este tipo. Según documenta un patrón de vandalismo contra su vehículo, repetido en dos ocasiones, lo que refuerza las sospechas de un hostigamiento sistemático contra el sacerdote por sus críticas al régimen cubano.
En una ocasión anterior, los cristales de su vehículo ya habían aparecido rotos tras una noche de apagón.
Según La Hora de Cuba, Zayas no acusó directamente a ninguna entidad, pero sus palabras dejaron pocas dudas sobre sus sospechas: Algunos llaman a esto diálogo. Es su manera educada de decirte si queremos, podemos romperte.
El sacerdote afirmó que, aunque no tiene pruebas, tampoco tiene dudas sobre quién pudo haber autorizado el ataque, y utilizó la expresión los Pilatos de todos los tiempos para referirse a quienes, según él, intentan amedrentarlo sin poder apoderarse de la verdad.
Zayas prometió ofrecer más contexto en su momento.
El religioso ha sido una voz crítica constante frente al gobierno cubano, llegando incluso a interpelar directamente al presidente Miguel Díaz-Canel.
En una ocasión, el mandatario respondió a una damnificada con la frase "Y yo tampoco tengo para dártela ahora", lo que motivó nuevas críticas desde sectores religiosos.
El propio Zayas había exigido al gobierno que Renuncia si no puedes calmar ese grito terrible que brota del pueblo cubano.
Preguntas Frecuentes sobre el Vandalismo y la Represión en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió con el vehículo del sacerdote Lester Zayas en La Habana?
El vehículo del sacerdote Lester Zayas fue vandalizado en La Habana, con los cristales de las ventanas laterales y el espejo retrovisor exterior dañados. Este acto es parte de un patrón de hostigamiento debido a sus críticas al régimen cubano.
¿Cuál es el contexto de las críticas del sacerdote Lester Zayas al régimen cubano?
Lester Zayas ha sido una voz crítica constante contra el gobierno cubano, destacando problemas como el colapso moral y material del país. Criticó directamente a Miguel Díaz-Canel por su respuesta insensible a los problemas del pueblo cubano y ha exigido cambios en la gestión gubernamental.
¿Existen otros casos de hostigamiento hacia líderes religiosos en Cuba?
Sí, hay un patrón de represión hacia líderes religiosos críticos del régimen. El sacerdote mexicano José Ramírez fue expulsado por apoyar protestas y las iglesias han sido objeto de vandalismo. Estos actos reflejan la intolerancia del régimen hacia las críticas desde la Iglesia Católica.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las protestas y críticas internas?
El gobierno cubano ha mantenido una postura represiva frente a las protestas y voces críticas, como las de Lester Zayas y otros líderes religiosos. El régimen ha recurrido a la represión y la censura para acallar el descontento popular y mantener el control.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.