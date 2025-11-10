Sacerdote cubano denuncia la miseria del país con una frase desgarradora: “No tenemos cama”

Vídeos relacionados:

El sacerdote cubano Lester Rafael Zayas Díaz publicó este lunes un texto titulado “No tenemos cama”, donde denuncia la magnitud del colapso moral y material que sufre Cuba, a propósito del reciente episodio en el que Miguel Díaz-Canel respondió con frialdad a una damnificada de El Cobre, en Santiago de Cuba, que le reclamó la pérdida de su cama tras el paso del huracán Melissa.

En ese contexto, el padre Lester Zayas, párroco de la iglesia del Sagrado Corazón en La Habana, escribió en Facebook una profunda reflexión que transformó el reclamo de la anciana en un símbolo del sufrimiento colectivo.

“¡No tenemos cama! Es el grito terrible que te hace volver a la realidad y dejar de lado los futuribles. El ‘no tenemos cama’ es el grito desesperado del ahora”, comienza el texto.

El sacerdote sostuvo que esa frase resume “el más alto deterioro nacional” y que ninguna promesa de futuro puede justificarse ante la desesperanza del presente.

“¿Cómo prometer futuro a quienes el huracán Melissa —el último— y el huracán de la ideología impuesta, ciega y violentamente desde hace ya mucho tiempo, les ha robado el mañana?”, cuestionó.

“Sin cama no hay sueños, no hay futuro”, escribió Zayas, quien considera que esa carencia elemental refleja la pérdida de hogar, de fe y de dignidad.

“No tener cama es ya no tener nada: ni sueños, ni esperanza, ni confianza en el ahora de Cuba”, recalcó.

El párroco también lanzó un mensaje directo al poder: “Frente a quien te pide cama, dale cama, no discursos. Ofrece la tuya si es preciso; ordena en ese instante que se traigan camas. Renuncia si no puedes calmar ese grito terrible que brota de lo hondo de este pueblo”.

En su texto, el sacerdote criticó la narrativa triunfalista del régimen, afirmando que “no se puede pedir resistencia sin camas que ofrecer, sin camas donde poder soñar”.

Y concluyó con un deseo que retrata el agotamiento social del país: “Soñar que algún día en nuestra tierra una cama no sea un lujo. Soñar que nadie tenga que pedir camas a autoridad alguna.”

La publicación del sacerdote habanero es una respuesta moral al cinismo presidencial y a la represión simbólica que siguió al reclamo de Francisca.

Los hechos que dieron origen a la respuesta del cura ocurrieron durante una visita a la zona afectada en la que Díaz-Canel intentó tranquilizar a los vecinos asegurando que “van a ir grupos a hacer evaluación” de los daños, pero al escuchar a una mujer que gritó “no tenemos cama”, reaccionó con tono irritado: “Y yo tampoco tengo para dártela ahora”.

La frase, grabada por los presentes y difundida en redes sociales, desató una ola de indignación dentro y fuera del país.

Pocos días después, la mujer —identificada como Francisca— reapareció de manera forzada en un video divulgado por la primera secretaria del Partido Comunista en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, agradeciendo al régimen y a Fidel Castro.

Las imágenes mostraron lo que muchos calificaron como una retractación forzada, ejemplo de la manipulación política y del control ideológico que se ejerce sobre los más vulnerables.