José Daniel Ferrer denuncia complicidad de políticos estadounidenses con el régimen cubano

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer arremetió contra dos congresistas demócratas de Estados Unidos, a quienes acusó de actuar como “cómplices” del régimen tras su reciente visita a Cuba, donde se reunieron con autoridades del gobierno.

Sus declaraciones se producen luego del viaje a La Habana de los representantes Pramila Jayapal y Jonathan Jackson, quienes sostuvieron encuentros con Miguel Díaz-Canel y abogaron por un cambio en la política de Washington hacia la isla.

En un video publicado en su perfil de X, Ferrer calificó la visita como un acto de “inmoralidad” y denunció que ambos legisladores “se van a Cuba a darle la mano al tirano, a aplaudir a la tiranía y a hacerse cómplices de la opresión, la miseria y la represión”.

El opositor, exiliado en Estados Unidos tras años de prisión en la isla, señaló que el régimen cubano mantiene un sistema de persecución contra activistas y ciudadanos, incluyendo menores de edad, y acusó a La Habana de utilizar las cárceles como mecanismo de control social.

Ferrer también criticó una carta firmada por decenas de congresistas demócratas que responsabiliza a la política estadounidense del agravamiento de la crisis en Cuba, asegurando que la situación es consecuencia directa del modelo impuesto por el régimen.

En su mensaje, defendió la continuidad de las sanciones y la presión impulsadas por el presidente Donald Trump, y pidió que Washington no ceda ante quienes abogan por un acercamiento con el gobierno cubano.

Asimismo, advirtió sobre las alianzas internacionales de La Habana con países como Rusia, China e Irán, a los que calificó como adversarios de Estados Unidos y de los valores democráticos.

Ferrer insistió en que cualquier flexibilización de la política estadounidense solo contribuiría a fortalecer a la cúpula gobernante en Cuba, a la que responsabiliza de la crisis económica, la represión política y la falta de libertades en la isla.

Recientemente, el líder opositor rechazó que el indulto de 2,010 presos anunciado por el régimen el 3 de abril como gesto humanitario de Semana Santa representara un avance real, señalando que excluía a la gran mayoría de los más de 1,214 presos políticos documentados por Prisoners Defenders a febrero de 2026.

Entre los presos cuya libertad exigió Ferrer figuran Félix Navarro, Sayli Navarro, Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara.

El líder opositor también descartó que el indulto fuera producto de un trueque por petróleo ruso, afirmando que la administración Trump y el secretario de Estado Marco Rubio no cederían ante las manipulaciones del régimen, a diferencia de lo ocurrido bajo la administración Biden.

Ferrer comparó las negociaciones actuales con las realizadas bajo Biden, señalando que Trump no repetiría esos errores, y advirtió que quienes dentro del sistema político estadounidense facilitan o justifican acuerdos con La Habana son cómplices de la dictadura.

Su postura coincide con la del senador Rick Scott, quien también criticó el indulto del régimen por excluir a los presos políticos.

El contexto de sus declaraciones está marcado por la grave crisis energética que atraviesa Cuba desde enero de 2026, cuando la captura de Nicolás Maduro cortó entre el 80 y el 90% de las importaciones de petróleo venezolano, provocando apagones de hasta 20 horas diarias y un colapso sanitario en toda la isla.