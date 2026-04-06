Congresistas de EE. UU. tras visita a Cuba: "No hay todavía una negociación formal entre los dos gobiernos"

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Dos representantes demócratas del Congreso de Estados Unidos que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que existe contacto entre ambos gobiernos, pero aún no puede hablarse de una negociación formal.

Los congresistas demócratas Pramila Jayapal, por Washington, y Jonathan Jackson, por Illinois, se reunieron con el gobernante Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y miembros del Parlamento cubano durante una visita de cinco días a la isla, la primera documentada de legisladores estadounidenses en 2026.

En una entrevista ofrecida al canal de YouTube Belly of the Beast desde La Habana, ambos legisladores coincidieron en que Cuba y Estados Unidos mantienen contactos, pero insistieron en que el reto es avanzar hacia un proceso más estructurado.

“Podemos hablar con Rusia, podemos hablar con China. Por supuesto que podemos hablar con los cubanos. Tenemos que acelerar eso”, afirmaron, al tiempo que defendieron la necesidad de sustituir la confrontación por un diálogo directo entre gobiernos.

En esa línea, señalaron que existen condiciones para un acercamiento, al considerar que “hay una negociación y un diálogo real, gobierno a gobierno, que puede ocurrir en lugar de guerra, sanciones y bloqueos”, así como oportunidades concretas de cooperación en áreas como la salud, la agricultura y el comercio.

Consultada por el alcance de esos contactos, Jayapal precisó —según declaraciones recogidas por el diario mexicano La Jornada— que se trata de acercamientos aún incipientes.

“Ha habido diálogo o al menos, creo que los inicios de un diálogo”, expresó. “No creo que se alcanzara la etapa de negociación de la que se nos habló, pero sí creo que existe el deseo de asegurar que haya una negociación real, que se produzca una discusión y negociación”.

También destacaron que el gobierno cubano ha reiterado en múltiples ocasiones su disposición a sostener conversaciones con Estados Unidos, y apuntaron que incluso dentro del Congreso estadounidense comienza a percibirse una mayor apertura para revisar la política hacia la isla.

Díaz-Canel publicó en X fotos del encuentro con los congresistas y aseguró que conversaron sobre el impacto de las sanciones estadounidenses y las amenazas de acciones aún más agresivas por parte de la administración Trump.

Reiteró la voluntad de su gobierno de sostener un diálogo bilateral “serio y responsable” y de poner sobre la mesa los temas pendientes para avanzar hacia una eventual negociación, en lo que algunos consideran un nuevo momento para redefinir las relaciones entre ambos países.

Los legisladores indicaron que, a su regreso a Washington, elaborarán un informe sobre la visita y continuarán trabajando en iniciativas dentro de la Cámara de Representantes orientadas a levantar las sanciones contra la isla.