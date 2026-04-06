Díaz-Canel recibe a congresistas de EE. UU. y carga contra Trump por la crisis en Cuba

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El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel recibió a los congresistas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Jackson, en la primera visita presencial documentada de legisladores de Estados Unidos a Cuba en 2026.

Díaz-Canel anunció el encuentro a través de su cuenta en X este lunes y aprovechó para denunciar lo que calificó como el "daño criminal" del embargo, con especial énfasis en las consecuencias del cerco energético impuesto por la administración Trump.

"Al recibir a los congresistas estadounidenses Jayapal y Jackson denuncié el daño criminal provocado por el bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de EE.UU. y sus amenazas de acciones aun más agresivas", escribió el gobernante cubano.

Díaz-Canel también reiteró "la voluntad" de su gobierno "para sostener un diálogo bilateral serio y responsable" con Estados Unidos y "encontrar soluciones a las diferencias existentes".

Los legisladores demócratas Pramila Jayapal, por Washington, y Jonathan Jackson, por Illinois, se entrevistaron con Díaz-Canel, con el canciller Bruno Rodríguez y con miembros del parlamento cubano.

La visita se extendió durante cinco días, aprovechando el receso de la Cámara de Representantes. Los congresistas se reunieron también con familias cubanas, líderes religiosos, emprendedores, organizaciones de la sociedad civil, embajadores latinoamericanos y africanos, y con disidentes cubanos.

En un comunicado conjunto emitido el domingo, Jayapal y Jackson afirmaron que Estados Unidos impidió que una sola gota de petróleo entrara a Cuba durante más de tres meses, calificándolo de "cruel castigo colectivo", y llamaron a ambos países a "entrar de inmediato en negociaciones reales" abandonando las "políticas obsoletas de la Guerra Fría".

El encuentro se produce en el contexto de la mayor escalada de tensión bilateral en décadas.

El 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró al régimen cubano "amenaza inusual y extraordinaria" e impuso aranceles a quienes suministren petróleo a la isla, cortando entre el 80% y 90% de las importaciones de crudo y provocando apagones de hasta 25 horas diarias.

El 30 de marzo, Trump levantó temporalmente el cerco petrolero por razones humanitarias. Permitió la llegada de un petrolero ruso con cerca de 730,000 barriles de crudo a Matanzas, aunque declaró que Cuba estaba "terminada" y que el petróleo "no iba a importar" para el colapso del régimen.

Según el comunicado de los congresistas, durante su visita Díaz-Canel liberó a más de 2,000 presos, un gesto interpretado como señal de apertura hacia el diálogo con Washington. El gobierno cubano también invitó al FBI a investigar un tiroteo mortal con lancha rápida.

El 27 de marzo, Jayapal y el representante Gregory Meeks habían presentado la Ley para Prevenir una Guerra Inconstitucional en Cuba, que bloquea el uso de fondos federales para acciones militares contra la isla sin autorización del Congreso, con 14 copatrocinadores demócratas.