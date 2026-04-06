Díaz-Canel recibe a congresistas de EE. UU. y carga contra Trump por la crisis en Cuba

Vídeos relacionados:
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel recibió a los congresistas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Jackson, en la primera visita presencial documentada de legisladores de Estados Unidos a Cuba en 2026.
Díaz-Canel anunció el encuentro a través de su cuenta en X este lunes y aprovechó para denunciar lo que calificó como el "daño criminal" del embargo, con especial énfasis en las consecuencias del cerco energético impuesto por la administración Trump.
"Al recibir a los congresistas estadounidenses Jayapal y Jackson denuncié el daño criminal provocado por el bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de EE.UU. y sus amenazas de acciones aun más agresivas", escribió el gobernante cubano.
Díaz-Canel también reiteró "la voluntad" de su gobierno "para sostener un diálogo bilateral serio y responsable" con Estados Unidos y "encontrar soluciones a las diferencias existentes".
Los legisladores demócratas Pramila Jayapal, por Washington, y Jonathan Jackson, por Illinois, se entrevistaron con Díaz-Canel, con el canciller Bruno Rodríguez y con miembros del parlamento cubano.
La visita se extendió durante cinco días, aprovechando el receso de la Cámara de Representantes. Los congresistas se reunieron también con familias cubanas, líderes religiosos, emprendedores, organizaciones de la sociedad civil, embajadores latinoamericanos y africanos, y con disidentes cubanos.
En un comunicado conjunto emitido el domingo, Jayapal y Jackson afirmaron que Estados Unidos impidió que una sola gota de petróleo entrara a Cuba durante más de tres meses, calificándolo de "cruel castigo colectivo", y llamaron a ambos países a "entrar de inmediato en negociaciones reales" abandonando las "políticas obsoletas de la Guerra Fría".
El encuentro se produce en el contexto de la mayor escalada de tensión bilateral en décadas.
El 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró al régimen cubano "amenaza inusual y extraordinaria" e impuso aranceles a quienes suministren petróleo a la isla, cortando entre el 80% y 90% de las importaciones de crudo y provocando apagones de hasta 25 horas diarias.
El 30 de marzo, Trump levantó temporalmente el cerco petrolero por razones humanitarias. Permitió la llegada de un petrolero ruso con cerca de 730,000 barriles de crudo a Matanzas, aunque declaró que Cuba estaba "terminada" y que el petróleo "no iba a importar" para el colapso del régimen.
Según el comunicado de los congresistas, durante su visita Díaz-Canel liberó a más de 2,000 presos, un gesto interpretado como señal de apertura hacia el diálogo con Washington. El gobierno cubano también invitó al FBI a investigar un tiroteo mortal con lancha rápida.
El 27 de marzo, Jayapal y el representante Gregory Meeks habían presentado la Ley para Prevenir una Guerra Inconstitucional en Cuba, que bloquea el uso de fondos federales para acciones militares contra la isla sin autorización del Congreso, con 14 copatrocinadores demócratas.
Preguntas frecuentes sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la principal queja de Díaz-Canel respecto a las políticas de Trump hacia Cuba?
Díaz-Canel acusa a Trump de imponer un "daño criminal" a Cuba a través del embargo y del cerco energético que busca asfixiar la economía cubana. El gobernante cubano considera que estas acciones son un castigo colectivo que afecta severamente al país. Además, Díaz-Canel denuncia que Estados Unidos utiliza estas medidas para intentar forzar un cambio de régimen en la isla.
¿Qué medidas ha tomado Trump para limitar el suministro de petróleo a Cuba?
Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declara a Cuba como una "amenaza inusual y extraordinaria" y establece aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. Esta medida ha cortado entre el 80% y 90% de las importaciones de crudo, agravando la crisis energética en Cuba y provocando apagones prolongados en la isla.
¿Cuáles son las consecuencias de la política de Trump para la economía cubana?
La política de Trump ha intensificado la crisis energética en Cuba, provocando apagones que afectan hasta el 63% del país y un déficit de generación eléctrica significativo. El bloqueo del suministro de petróleo ha debilitado aún más la economía cubana, que ya enfrentaba escasez de productos básicos y un creciente descontento social. Estas condiciones han aumentado la presión sobre el régimen cubano para buscar alivio externo y emprender negociaciones con Estados Unidos.
¿Existen conversaciones entre Cuba y Estados Unidos para aliviar las tensiones?
Sí, existen conversaciones entre Cuba y Estados Unidos a nivel diplomático para buscar soluciones a las diferencias bilaterales. Estas negociaciones han sido impulsadas por Raúl Castro y se llevan a cabo en un contexto de alta tensión geopolítica. Ambos países exploran áreas de cooperación que podrían beneficiar a sus intereses nacionales, aunque los detalles de estas conversaciones aún no son públicos.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.