Iglesia en El Cobre asiste a más de 500 vulnerables en medio de la crisis en Cuba

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La parroquia del Santuario del Cobre, en Santiago de Cuba, mantiene una red de ayuda que atiende de forma sistemática a más de 500 personas en situación de vulnerabilidad, en medio de la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

De acuerdo con el portal Misioneros Digitales, el programa se articula a través de Cáritas y abarca al menos 14 proyectos sociales dirigidos a sectores como ancianos, enfermos crónicos, personas con discapacidad y familias en condiciones precarias.

La asistencia incluye acompañamiento, entrega de recursos básicos y apoyo a personas que enfrentan abandono, enfermedades o limitaciones físicas, en un contexto marcado por la escasez de alimentos, medicinas y servicios esenciales.

El sistema de ayuda funciona de manera organizada, con decenas de voluntarios que identifican casos, distribuyen recursos y dan seguimiento a los beneficiarios, ante una demanda creciente en la comunidad.

Entre los grupos atendidos se encuentran también niños con condiciones especiales, personas encamadas y familias afectadas por la migración o la situación penitenciaria de sus miembros, reflejo del deterioro social en el país.

La labor se sostiene con donaciones y la gestión comunitaria, en un escenario donde las carencias materiales continúan ampliándose y obligan a iniciativas locales a suplir necesidades básicas que el Estado no logra cubrir.

En medio de la crisis, este tipo de programas se ha convertido en un soporte clave para cientos de cubanos que enfrentan dificultades diarias, especialmente en localidades alejadas de los principales centros urbanos.