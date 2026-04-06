Embajada de EE.UU. respalda labor de Cáritas Cuba en asistencia a necesitados

La Embajada de Estados Unidos en Cuba expresó este lunes su respaldo público a la labor humanitaria de Cáritas Cuba, afirmando en su cuenta oficial de X que está comprometida en que su asistencia llegue directamente a los cubanos más necesitados. "Estamos comprometidos que nuestra asistencia llegue a los más necesitados cubanos de a pie. Tremenda labor está realizando Cáritas Cuba", publicó la misión diplomática, acompañando el mensaje con un video que muestra el trabajo de distribución de ayuda en la isla, descrito como un latir de esperanza con hermanos que se ayudan.

El respaldo llega en un contexto en que las necesidades humanitarias en Cuba son cada vez más acuciantes. Según organismos internacionales, las necesidades humanitarias superan la capacidad de respuesta del país, agravadas por los efectos de los huracanes y la profunda crisis económica que atraviesa la población.

La cooperación entre Washington y organizaciones de la sociedad civil cubana tomó forma concreta a partir de finales de 2025, cuando el secretario de Estado Marco Rubio anunció la disposición de Estados Unidos de enviar ayuda sin intermediación del régimen. El gobierno cubano, por su parte, condicionó su aceptación al levantamiento del embargo, lo que no impidió que la asistencia comenzara a fluir a través de canales independientes.

Las primeras entregas documentadas incluyeron 528 kits de alimentos y 660 de higiene distribuidos en Holguín, seguidos de la asistencia a 500 familias en El Cobre, Santiago de Cuba, una de las zonas más golpeadas por los últimos ciclones.

El compromiso financiero de Estados Unidos fue ampliándose con el tiempo. En febrero de 2026, Washington anunció una nueva partida, elevando el total comprometido a nueve millones de dólares destinados a la respuesta humanitaria en la isla.

La escala de la operación continuó creciendo en los meses siguientes. En marzo, Cáritas Cuba realizó nuevas entregas procedentes de fondos estadounidenses, beneficiando a unas 6,000 familias adicionales en distintas provincias del país.

El apoyo se produce mientras la reconstrucción tras los desastres naturales avanza con extrema lentitud. Cinco meses después del huracán Melissa, solo el 17% de los daños ha sido reparado, lo que evidencia la magnitud del desafío que enfrentan tanto las familias afectadas como las organizaciones que intentan auxiliarlas.