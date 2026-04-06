Embajada de EE.UU. respalda labor de Cáritas Cuba en asistencia a necesitados

La Embajada de Estados Unidos en Cuba expresó este lunes su respaldo público a la labor humanitaria de Cáritas Cuba, afirmando en su cuenta oficial de X que está comprometida en que su asistencia llegue directamente a los cubanos más necesitados. "Estamos comprometidos que nuestra asistencia llegue a los más necesitados cubanos de a pie. Tremenda labor está realizando Cáritas Cuba", publicó la misión diplomática, acompañando el mensaje con un video que muestra el trabajo de distribución de ayuda en la isla, descrito como un latir de esperanza con hermanos que se ayudan.
El respaldo llega en un contexto en que las necesidades humanitarias en Cuba son cada vez más acuciantes. Según organismos internacionales, las necesidades humanitarias superan la capacidad de respuesta del país, agravadas por los efectos de los huracanes y la profunda crisis económica que atraviesa la población.
La cooperación entre Washington y organizaciones de la sociedad civil cubana tomó forma concreta a partir de finales de 2025, cuando el secretario de Estado Marco Rubio anunció la disposición de Estados Unidos de enviar ayuda sin intermediación del régimen. El gobierno cubano, por su parte, condicionó su aceptación al levantamiento del embargo, lo que no impidió que la asistencia comenzara a fluir a través de canales independientes.
Las primeras entregas documentadas incluyeron 528 kits de alimentos y 660 de higiene distribuidos en Holguín, seguidos de la asistencia a 500 familias en El Cobre, Santiago de Cuba, una de las zonas más golpeadas por los últimos ciclones.
El compromiso financiero de Estados Unidos fue ampliándose con el tiempo. En febrero de 2026, Washington anunció una nueva partida, elevando el total comprometido a nueve millones de dólares destinados a la respuesta humanitaria en la isla.
La escala de la operación continuó creciendo en los meses siguientes. En marzo, Cáritas Cuba realizó nuevas entregas procedentes de fondos estadounidenses, beneficiando a unas 6,000 familias adicionales en distintas provincias del país.
El apoyo se produce mientras la reconstrucción tras los desastres naturales avanza con extrema lentitud. Cinco meses después del huracán Melissa, solo el 17% de los daños ha sido reparado, lo que evidencia la magnitud del desafío que enfrentan tanto las familias afectadas como las organizaciones que intentan auxiliarlas.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria de EE.UU. a Cuba y el papel de Cáritas
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo está ayudando Cáritas Cuba a los necesitados?
Cáritas Cuba, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos y otras organizaciones humanitarias, está distribuyendo ayuda directamente a las familias cubanas más necesitadas. La organización se encarga de entregar módulos de alimentos, kits de higiene y otros suministros esenciales a las personas que han sido afectadas por el huracán Melissa y otras crisis en la isla, priorizando a los más vulnerables.
¿Cuál es el papel de Estados Unidos en la ayuda humanitaria a Cuba?
Estados Unidos ha comprometido 9 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba, especialmente después del huracán Melissa. Esta ayuda se está canalizando a través de la Iglesia Católica y Cáritas Cuba para asegurar que llegue directamente a las comunidades afectadas, sin intermediación del gobierno cubano.
¿Cómo se está distribuyendo la ayuda humanitaria en Cuba?
La distribución de la ayuda humanitaria se realiza a través de la red de Cáritas Cuba y la Iglesia Católica, quienes se encargan de entregar los suministros directamente a las familias en las provincias más afectadas como Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo. Esto se hace para evitar la intervención del gobierno cubano en el proceso de distribución.
¿Qué tipo de ayuda están recibiendo las familias cubanas afectadas por el huracán Melissa?
Las familias afectadas por el huracán Melissa están recibiendo módulos de alimentos no perecederos, kits de higiene, insumos para purificar agua y artículos esenciales para el hogar como ollas, sábanas, mantas y linternas solares. Esta ayuda está destinada a paliar las necesidades básicas en un contexto de escasez y dificultades económicas.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante la ayuda humanitaria de EE.UU.?
El gobierno cubano ha cuestionado la ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos, acusando a Washington de utilizar la situación con fines de manipulación política. Sin embargo, la ayuda está siendo distribuida de todas formas por Cáritas Cuba y la Iglesia Católica, asegurando que llegue a los más necesitados sin pasar por los canales gubernamentales.
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