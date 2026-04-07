Un atacante muerto y dos detenidos tras tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul

Tres hombres armados protagonizaron este martes un tiroteo con la policía turca junto al consulado de Israel en el distrito de Besiktas, Estambul, en un incidente que dejó un atacante muerto y los otros dos heridos y detenidos.

Los individuos vestían ropa de camuflaje, portaban mochilas y armas de cañón largo, y llegaron al lugar en un coche de alquiler procedente de la localidad de Izmit.

El enfrentamiento duró aproximadamente diez minutos, según los primeros reportes de medios locales turcos recogidos por El País.

El gobernador de Estambul, Davut Gül, confirmó que los tres atacantes fueron "neutralizados" y calificó el hecho como "una acción que huele a provocación".

El ministro del Interior turco, Mustafá Çiftci, precisó que los autores tienen vínculos con grupos armados religiosos, en una probable referencia a organizaciones yihadistas.

Çiftci ofreció detalles sobre el perfil de los tres hombres: "Uno de los terroristas tiene relación con una organización que explota la religión. Los otros dos son hermanos y uno de ellos tiene antecedentes por drogas".

El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó que no había personal diplomático en el consulado de Estambul en el momento del ataque, y fuentes consultadas por la agencia Reuters indicaron que tampoco había personal israelí en la embajada en Ankara.

Tras el incidente se mantiene una fuerte presencia policial armada en la zona cercana a la representación diplomática israelí.

El ataque se produce en un contexto de extrema tensión en Oriente Medio, marcado por la Operación Furia Épica, la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán lanzada a finales de febrero, que ha atacado más de 5,000 objetivos iraníes, incluyendo instalaciones nucleares y posiciones de la Guardia Revolucionaria.

Irán respondió a esa ofensiva con el lanzamiento de 500 misiles y 2,000 drones contra Israel y bases estadounidenses en la región, y cerró el Estrecho de Ormuz, afectando al 20% del suministro mundial de petróleo y gas.

El ataque en Estambul ocurrió apenas un día después de que el presidente Donald Trump lanzara un ultimátum de 24 horas a Irán para negociar o enfrentar lo que describió como "consecuencias devastadoras".

Turquía, miembro de la OTAN, ha mantenido una postura crítica hacia Israel por el conflicto en Gaza y ha actuado como posible mediadora en la crisis regional junto a China, Pakistán, Arabia Saudita y Egipto, lo que convierte a su territorio en un escenario especialmente sensible para este tipo de incidentes.

El ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, anunció que tres fiscales investigarán el caso.