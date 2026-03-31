Padre cubano acusado de matar a su hijo en Kendall es condenado a 12 años de prisión

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El caso que estremeció a una familia cubana en Miami en 2023 llega a un nuevo capítulo: el padre que disparó mortalmente a su propio hijo en Kendall fue condenado este lunes a 12 años de prisión tras declararse culpable.

David Contreras, de 54 años, aceptó un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de homicidio involuntario con arma de fuego, evitando así enfrentar un juicio por asesinato en segundo grado, cargo que inicialmente pesaba en su contra, según reportó Telemundo 51.

La sentencia incluye además 10 años de libertad condicional por la muerte de su hijo, Eric Contreras, un joven de 21 años estudiante de la Universidad Internacional de Florida (FIU), cuya vida terminó de forma trágica dentro de su propia casa en noviembre de 2023.

El propio Contreras había llamado al 911 tras el tiroteo ocurrido en la vivienda familiar ubicada en el 10703 de Southwest 84th Avenue, en Kendall, un tranquilo vecindario del condado de Miami-Dade. Cuando la policía llegó, encontró al joven con heridas de bala; fue declarado muerto en la escena.

De acuerdo con las investigaciones, todo comenzó tras una discusión familiar luego de que ambos regresaran de un viaje a Orlando. La pelea escaló hasta un punto irreversible.

“¿Qué he hecho? Estaba peleando con mi hijo… perdí la cabeza”, se le escucha decir al padre en la llamada al 911 divulgada en el proceso judicial, reflejando la magnitud del drama vivido en el hogar.

Durante el proceso, Contreras alegó haber actuado en defensa propia y afirmó haber sufrido años de maltrato por parte de su hijo, pero los fiscales rechazaron esa versión. Aun así, su entorno familiar lo respaldó en todo momento, e incluso un juez le permitió permanecer bajo arresto domiciliario mientras esperaba el juicio.

En la audiencia final, el padre rompió el silencio con una frase que resume el peso de lo ocurrido: “Tengo que vivir con eso, señor juez”, dijo ante la corte, según Local 10.

El caso conmocionó no solo a la comunidad local, sino también a compañeros y amigos de Eric en la FIU, donde era miembro de la fraternidad Sigma Phi Epsilon. “Siempre será recordado por ser un hombre bondadoso y por iluminar cualquier habitación”, expresaron en su momento.

Desde el inicio, las autoridades catalogaron el hecho como un caso de violencia doméstica. El portavoz policial Álvaro Zabaleta llegó a describirlo como una tragedia difícil de comprender: “Solo pensar que la vida del hijo estaba en las manos del padre y la quitó, es algo que nunca podremos entender”.

Detrás del proceso judicial queda una historia marcada por conflictos familiares, tensiones acumuladas y un desenlace fatal que transformó para siempre la vida de todos los involucrados. Una tragedia que, más allá de la sentencia, deja una herida imposible de cerrar.