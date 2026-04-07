Un emotivo reencuentro entre una cubana y su madre en la isla ha tocado el corazón de miles de personas en redes sociales, donde el video no ha dejado de sumar reproducciones y comentarios cargados de nostalgia, dolor y amor.

En las imágenes, que circulan en TikTok, se ve el momento en que la cubana llega a la casa y se lanza a abrazar a su madre, en una escena marcada por la emoción y la intensidad de un reencuentro esperado durante mucho tiempo.

Las reacciones no tardaron en llegar. Cientos de usuarios confesaron haber llorado al ver el video, identificándose con una realidad común para muchos cubanos: la distancia familiar. “Lloré. Cada día le pido a Dios salud para mi madre para poder volver a abrazarla”, escribió una usuaria.

El video también despertó tristeza entre quienes no han podido reencontrarse con sus seres queridos o ya no tienen esa posibilidad. “Aquí llorando porque el día que regrese no encontraré a la mía”, comentó otro internauta.

Otros destacaron lo difícil que resulta explicar lo que se siente incluso viendo la escena desde lejos. “No puedo explicarte lo que sentí al ver tu video, me faltó hasta el aire”, expresó otra cubana en los comentarios.

Más allá de su viralidad, el clip refleja una realidad que atraviesa a miles de familias cubanas: años de separación, abrazos pendientes y emociones contenidas. “Disfruta esos abrazos, son únicos”, escribió otra usuaria.

Porque para quienes viven lejos, un abrazo no es solo un gesto… es todo.